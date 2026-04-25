Hirtelen tört ki a vulkán a turisták talpa alatt

Egy ártalmatlannak induló túra drámai fordulatot vett, amikor a vulkán váratlanul életre kelt Guatemala egyik legismertebb csúcsán. A kirándulók a Volcán Santiaguito lejtőin haladtak, amikor a természet ereje hirtelen megmutatta valódi arcát – olvasható a Fox Weather facebook oldalán.

Senki nem számított arra, hogy kitör a vulkán

Amikor a vulkán nem ad második esélyt

A vulkán kitörése teljesen váratlanul érte a turistákat. A hegyoldalon egyszer csak hamu és izzó törmelék kezdett lezúdulni, ami azonnali menekülésre kényszerítette a csoportot. Sajtóértesülések szerint a túrázóknak szó szerint futniuk kellett az életükért, hogy biztonságos távolságba kerüljenek.

Az ilyen jellegű kitörések különösen veszélyesek, mivel nagyon kevés idő marad a reagálásra. A gyorsan mozgó törmelék és a sűrű hamufelhő percek alatt ellepheti a környéket, komoly kockázatot jelentve mindenkire, aki a közelben tartózkodik.

Szerencsére a jelenlegi információk szerint a turisták többségének sikerült időben elhagynia a veszélyzónát és nem érkezett hír súlyos sérülésekről.

Szörnyű eset rázta meg a Maldív-szigeteket is. Egy frissen házasodott férfi cápatámadás áldozata lett a nászútján, és az életéért küzd. A spanyol turistát – akit Borjaként azonosítottak – brutális sérülésekkel, hatalmas vérveszteséggel szállították kórházba, ahol az orvosok végül kénytelenek voltak amputálni a lábát.