VV Fanni volt szerelme szerint nem a gyilkos ül börtönben

Már csaknem kilenc év telt el Novozánszky Fanni eltűnése óta. Bár az egykori valóságshow-szereplőt – akit az ország VV Fanniként ismert meg – időközben hivatalosan is halottá nyilvánították, az ügy körül máig számos megválaszolatlan kérdés maradt, és az eset az elmúlt évek egyik legtitokzatosabb hazai bűnügyévé vált.
A nyomozás egyik legfontosabb momentuma az a Marina parti mélygarázsban készült kamerafelvétel, amelyen egy férfi a karjában viszi a fiatal nőt. A mai napig nem derült ki biztosan, hogy VV Fanni akkor még csak eszméletlen volt-e, vagy már nem élt,
amikor a férfi betette bérelt autója hátsó ülésére, majd elhajtott vele.
Az viszont sosem volt vitás, hogy B. Lászlót lehetett látni azon a pár filmkockán, akit pár nappal később, éppen a felvételek alapján fogtak el és vittek be a kapitányságra. A Magyar Nemzet a teljes nevét leírta egy korábbi cikkében. B. László nem más, mint Brodmann László,
aki 2010-ben MSZP-jelöltként indult az önkormányzati képviselői választáson Dunaújvárosban, amivel közszereplővé vált.
Egyébként akkor terelődött a férfire a gyanú, amikor a bérautós felhívta a rendőröket, hogy véres maradt a kocsi az egyik ügyfele után. Brodmann Lászlónak nem volt mit tenie, el kellett ismernie a nyilvánvalót. Azt, hogy ő szerepel a felvételen. Azt viszont máig tagadja, hogy köze lenne a gyilkossághoz. Azt mondta, Fannit a nő lakásától nem messze két másik férfinak átadta, mert rosszul lett. Vajon miért nem hívott mentőt inkább? És ki vitte el a nő lakásában lévő 5 millió forintot, ha nem ő tette? Az évekig húzódó bírósági eljárás végül úgy zárult le, hogy a holttest nem került elő, a volt szocialista képviselőjelöltet pedig 20 év fegyházbüntetésre ítélték nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt.
Volt szerelme szerint nem Brodmann ölte meg a nőt, de akkor ki?
Sokan úgy gondolják, hogy a bíróság valóban VV Fanni gyilkosát ítélte el, másokban azonban ennyi idő után is maradtak kétségek. VV Dennis sem biztos abban, hogy valóban a megfelelő ember került börtönbe.
Nekem furcsa, hogy valaki ekkora hülye, hogy egy bekamerázott területen egy élettelen testet berak egy autóba. Valaki ennyire megfontolatlan lenne? Megnézte a telefonjában, hogyan lehet egy holttestet eltüntetni, és ezek alapján ül valaki úgy, hogy nincs meg a holttest. Ha a Dunába dobta, valahol már fel kellett volna, hogy dobja a víz, ha csak nem tett súlyt a lábára. Nekem ez furcsa. De itt, Magyarországon, azért nem a ’Miami helyszínelők’ nyomoznak…”
– mesélte a férfi a Story Magazinnak, aki szerint az ügy háttere egészen más is lehet.
Úgy érzi, valakinek az útjában állt régi szerelme.
Úgy gondolja, nem biztos, hogy minden pontosan úgy történt, ahogy azt a nyilvánosság eddig megismerte.
Én azt mondom, ő valahova vitte Fannit, és lehet, ezért pénzt kapott. Úgy tudom, akkoriban rossz anyagi körülmények között volt. Lehet, valaki azt mondta neki, hogy üljél, tesó, majd kiszedünk valahogy a börtönből"
– tette hozzá.
VV Fanni megjósolta volna a halálát?
Korábban ezt a különös oldalát csak a villatársai ismerték VV Fanninak: VV Dennis szerint volt egy furcsa adottsága, amellyel sok mindent előre megsejtett a villában. Most erről is beszélt.
Bent, a villában ő egyébként ingázott. Olyan volt, mintha tudta volna, ki mikor esik ki, ki mikor jön vissza párbajról. A végén nekem meg is mondta, hogy nem fogom megnyerni, Robin nyeri. A ValóVilág fináléban látszik is a fejemen, hogy legszívesebben már ott se lennék”
– emlékezett vissza az egykori villalakó.
Mindez azért is kelt különös érzést, mert a hírek szerint Fanni az eltűnését megelőző napokban több embernek is arról beszélt,
attól tart, hogy bántani fogják.
Sokan ezért érzik hátborzongatónak VV Dennis szavait.
