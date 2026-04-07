VV Fanni volt szerelme szerint nem a gyilkos ül börtönben

Már csaknem kilenc év telt el Novozánszky Fanni eltűnése óta. Bár az egykori valóságshow-szereplőt – akit az ország VV Fanniként ismert meg – időközben hivatalosan is halottá nyilvánították, az ügy körül máig számos megválaszolatlan kérdés maradt, és az eset az elmúlt évek egyik legtitokzatosabb hazai bűnügyévé vált.

A nyomozás egyik legfontosabb momentuma az a Marina parti mélygarázsban készült kamerafelvétel, amelyen egy férfi a karjában viszi a fiatal nőt. A mai napig nem derült ki biztosan, hogy VV Fanni akkor még csak eszméletlen volt-e, vagy már nem élt,

amikor a férfi betette bérelt autója hátsó ülésére, majd elhajtott vele.

Az viszont sosem volt vitás, hogy B. Lászlót lehetett látni azon a pár filmkockán, akit pár nappal később, éppen a felvételek alapján fogtak el és vittek be a kapitányságra. A Magyar Nemzet a teljes nevét leírta egy korábbi cikkében. B. László nem más, mint Brodmann László,

aki 2010-ben MSZP-jelöltként indult az önkormányzati képviselői választáson Dunaújvárosban, amivel közszereplővé vált.

A Marina parti mélygarázs kamerái rögzítették, hogy a nőt Brodmann László a karjában viszi, amit a bírósági tárgyaláson is levetítettek

Egyébként akkor terelődött a férfire a gyanú, amikor a bérautós felhívta a rendőröket, hogy véres maradt a kocsi az egyik ügyfele után. Brodmann Lászlónak nem volt mit tenie, el kellett ismernie a nyilvánvalót. Azt, hogy ő szerepel a felvételen. Azt viszont máig tagadja, hogy köze lenne a gyilkossághoz. Azt mondta, Fannit a nő lakásától nem messze két másik férfinak átadta, mert rosszul lett. Vajon miért nem hívott mentőt inkább? És ki vitte el a nő lakásában lévő 5 millió forintot, ha nem ő tette? Az évekig húzódó bírósági eljárás végül úgy zárult le, hogy a holttest nem került elő, a volt szocialista képviselőjelöltet pedig 20 év fegyházbüntetésre ítélték nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt.

Volt szerelme szerint nem Brodmann ölte meg a nőt, de akkor ki?

Sokan úgy gondolják, hogy a bíróság valóban VV Fanni gyilkosát ítélte el, másokban azonban ennyi idő után is maradtak kétségek. VV Dennis sem biztos abban, hogy valóban a megfelelő ember került börtönbe.

Nekem furcsa, hogy valaki ekkora hülye, hogy egy bekamerázott területen egy élettelen testet berak egy autóba. Valaki ennyire megfontolatlan lenne? Megnézte a telefonjában, hogyan lehet egy holttestet eltüntetni, és ezek alapján ül valaki úgy, hogy nincs meg a holttest. Ha a Dunába dobta, valahol már fel kellett volna, hogy dobja a víz, ha csak nem tett súlyt a lábára. Nekem ez furcsa. De itt, Magyarországon, azért nem a ’Miami helyszínelők’ nyomoznak…”

– mesélte a férfi a Story Magazinnak, aki szerint az ügy háttere egészen más is lehet.