X-Faktoros gázolt halálra egy ismert influenszert a fővárosban

A 32 éves Klaudia Zakrzewskát, aki a közösségi médiában Klaudiaglam néven volt ismert, a brit fővárosban, London Soho városrészében, az Argyll Streetnél gázolta egy autó április 19-én vasárnap hajnalban. A nőt kórházba vitték a baleset után, ahol hat nappal később, április 25-én, szombaton meghalt a Sky News információi szerint. Az ügy vádlottja a 29 éves Gabrielle Carrington, aki korábban az X-Faktorban szerepelt, a 2013-as évad élő show-jáig jutott a Miss Dynamix nevű lánycsapat tagjaként. Az ügyészek szerint majdnem kétszer annyi alkohol volt a szervezetében, mint a megengedett határérték.
Nemcsak Klaudia Zakrzewska sérült meg a balesetben. A beszámolók szerint egy biztonsági őr súlyos, az életét megváltoztató sérüléseket szenvedett, egy nő pedig a csuklóján sérült meg. Ez magyarázhatja, miért szerepel a vádpontok között a súlyos testi sértés és a testi sértés is Carrington ügyében, akit ezek mellett kezdetben emberölési kísérlettel, veszélyes vezetéssel és ittas vezetéssel vádoltak. A celeb halála után viszont az emberölési kísérlet vádját emberölésre módosították.
Letartóztatták a részeg X-Faktoros sofőrt
Az énekesnő április 21-én jelent meg a westminsteri magisztrátusi bíróság előtt, ahol előzetes letartóztatásba helyezték. Legközelebb május 19-én kell bíróság elé állnia az Old Bailey-n.
A rendőrök arra kérték az embereket, ne találgassanak a közösségi médiában, és ne osszanak meg megrázó felvételeket a történtekről.
Ezek ugyanis nemcsak az áldozat családját és a sérülteket érinthetik fájdalmasan, hanem a folyamatban lévő nyomozást és a későbbi bírósági eljárást is veszélyeztethetik velük.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.