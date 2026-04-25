A 32 éves Klaudia Zakrzewskát, aki a közösségi médiában Klaudiaglam néven volt ismert, a brit fővárosban, London Soho városrészében, az Argyll Streetnél gázolta egy autó április 19-én vasárnap hajnalban. A nőt kórházba vitték a baleset után, ahol hat nappal később, április 25-én, szombaton meghalt a Sky News információi szerint. Az ügy vádlottja a 29 éves Gabrielle Carrington, aki korábban az X-Faktorban szerepelt, a 2013-as évad élő show-jáig jutott a Miss Dynamix nevű lánycsapat tagjaként. Az ügyészek szerint majdnem kétszer annyi alkohol volt a szervezetében, mint a megengedett határérték.

X-Faktoros gázolt halálra egy ismert influenszert a fővárosban (illusztráció, MI-generált kép)

Fotó: ChatGPT

Nemcsak Klaudia Zakrzewska sérült meg a balesetben. A beszámolók szerint egy biztonsági őr súlyos, az életét megváltoztató sérüléseket szenvedett, egy nő pedig a csuklóján sérült meg. Ez magyarázhatja, miért szerepel a vádpontok között a súlyos testi sértés és a testi sértés is Carrington ügyében, akit ezek mellett kezdetben emberölési kísérlettel, veszélyes vezetéssel és ittas vezetéssel vádoltak. A celeb halála után viszont az emberölési kísérlet vádját emberölésre módosították.

Letartóztatták a részeg X-Faktoros sofőrt

Az énekesnő április 21-én jelent meg a westminsteri magisztrátusi bíróság előtt, ahol előzetes letartóztatásba helyezték. Legközelebb május 19-én kell bíróság elé állnia az Old Bailey-n.

A rendőrök arra kérték az embereket, ne találgassanak a közösségi médiában, és ne osszanak meg megrázó felvételeket a történtekről.

Ezek ugyanis nemcsak az áldozat családját és a sérülteket érinthetik fájdalmasan, hanem a folyamatban lévő nyomozást és a későbbi bírósági eljárást is veszélyeztethetik velük.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!