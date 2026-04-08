Nem hagyta, hogy az exbarátnője másik szerelmet találjon: fejbe rúgta az új jelöltet Barcson

A Sonline beszámolója alapján a Barcsi járásban rátámadtak egy férfire, mert a támadó korábbi barátnőjével próbált kapcsolatot kezdeményezni. Bár személyesen nem ismerte egymást a két férfi, a harag végül zaklatás formájában, majd fizikai erőszakban csúcsosodott ki.

A Barcshoz közeli falu utcájában történt az eset, amely zaklatás után fizikai bántalmazáshoz vezetett.

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Zaklatásból alakult ki az erőszak Barcsi környékén

Minden 2025 decemberében kezdődött, amikor a férfi trágár üzenetekkel kezdte ellepni az új hódolót, veréssel fenyegetve őt. Nem sokkal később a fenyegetés valóra vált:

a támadó felkereste a sértettet a lakóhelyén és a falu központjában előbb ököllel ütötte arcon, majd a földre kerülő sértettet fejbe rúgta.

A sértett súlyos sérüléseket szenvedett, amelyek több hétig gyógyultak.

A Kaposvári Járási Ügyészség, barcsi kirendeltsége, zaklatás és súlyos testi sértés miatt emelt vádat a fiatal férfi ellen. Az ügyészség a Barcsi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

