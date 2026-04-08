Itt vannak a legfrissebb számok! Magyar Péter ezt nem teszi ki az ablakba

kaposvári járási ügyészség

Nem hagyta, hogy az exbarátnője másik szerelmet találjon: fejbe rúgta az új jelöltet Barcson

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy Barcshoz közeli faluban élő férfi durván túllépte a határt: előbb szöveges üzenetekkel fenyegetőzött, majd fizikailag bántalmazta vetélytársát. A Kaposvári Járási Ügyészség vádat emelt, a zaklatás és erőszak miatt, felfüggesztett börtönbüntetést javasolva.
A Sonline beszámolója alapján a Barcsi járásban rátámadtak egy férfire, mert a támadó korábbi barátnőjével próbált kapcsolatot kezdeményezni. Bár személyesen nem ismerte egymást a két férfi, a harag végül zaklatás formájában, majd fizikai erőszakban csúcsosodott ki.

A Barcshoz közeli falu utcájában történt az eset, amely zaklatás után fizikai bántalmazáshoz vezetett.
Forrás: Magyarország Ügyészsége

Zaklatásból alakult ki az erőszak Barcsi környékén

Minden 2025 decemberében kezdődött, amikor a férfi trágár üzenetekkel kezdte ellepni az új hódolót, veréssel fenyegetve őt. Nem sokkal később a fenyegetés valóra vált: 

a támadó felkereste a sértettet a lakóhelyén és a falu központjában előbb ököllel ütötte arcon, majd a földre kerülő sértettet fejbe rúgta.

A sértett súlyos sérüléseket szenvedett, amelyek több hétig gyógyultak.

A Kaposvári Járási Ügyészség, barcsi kirendeltsége, zaklatás és súlyos testi sértés miatt emelt vádat a fiatal férfi ellen. Az ügyészség a Barcsi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

 

Nemrég Badacsonynál is történt egy hasonló ügy, ahol egy idősebb férfi nemi zaklatás miatt került a Tapolcai Járásbíróság elé.

 

