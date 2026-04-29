"Megöllek és koporsóba teszlek!" – így kezdődött a hevesi zaklatás

Elég volt néhány hívás, hogy egy hétköznapi kapcsolatból félelemmel teli történet legyen. A zaklatás miatt most egy hevesi férfi került a hatóságok látókörébe, miután súlyos fenyegetésekkel illette ismerősét. A vád szerint a férfi 2025 októberében több alkalommal is telefonon kereste a sértettet és a beszélgetések során trágár hangnemben, egyre durvább kijelentéseket tett. Nem finomkodott, halállal fenyegette meg, azt állítva, hogy megöli és koporsóba teszi – írta a Heol.hu.

Telefonhívással kezdődött a zaklatás

Fotó: Pixabay (Illusztráció)

Félelem lett a vége a sorozatos zaklatásnak

A fenyegetések nem maradtak következmények nélkül. A sértettben komoly félelem alakult ki, hiszen a kijelentések egyértelműek és ijesztőek voltak.

Az ügyészség végül úgy döntött, hogy a zaklatás vétsége miatt indult eljárást egy évre feltételesen felfüggeszti. Ez azt jelenti, hogy ha a férfi ez idő alatt nem követ el újabb bűncselekményt, az ügy akár meg is szűnhet.

Sokan nem is gondolnák, de az ilyen típusú viselkedés nemcsak személyesen, hanem telefonon vagy az interneten keresztül is bűncselekménynek számít. A törvény szerint aki másokat félelemkeltés céljából fenyeget, akár két év szabadságvesztést is kockáztat.

