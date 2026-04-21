Kórház ablakából vetette magát a mélybe egy idős férfi

Tragikus esemény történt egy váradi kórháznál, ahol egy 69 éves beteg a második emeletről vetette a mélybe magát. A férfi a régi és az új épület közötti szűk szellőzőcsatornába zuhant, ami miatt a mentőegységeknek és a hatóságoknak kellett kimenteniük a súlyos állapotban lévő beteget – írta a Borsonline.hu.

Mélybe zuhant egy idős férfi

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Újraélesztés a mélybe zuhanás után

A krónikus szívbetegséggel kezelt, 69 éves férfi egy nyitott ablakot kihasználva vetette ki magát a kórház második emeletéről. A régi és az új épület közötti szellőzőcsatornába zuhant betegnek később leállt a szíve, így az orvosok jelenleg is az újraélesztésén dolgoznak. Mivel az idős férfit korábban már kezelték pszichiátrián hasonló kísérletek miatt, a rendőrség kizárta az idegenkezűség gyanúját az ügyben.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

