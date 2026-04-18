Élelmiszerbolt elé zuhant le egy férfi Barslédecen

Szlovákiában, a Barslédecen (Aranyosmaróti járás) történt halálesetben egy 52 éves férfi vesztette életét, miután a beszámolók szerint egy épület tetejéről lezuhant. A zuhanást a rendőrség vizsgálja, emberölés gyanújával indult eljárás. A halál okának megállapítására boncolást rendeltek el – írta a Paraméter.sk.

Halálos zuhanást vizsgál a rendőrség

A hatóságok közlése alapján a férfit szombat reggel találták meg egy helyi élelmiszerüzletnél. Viktória Borloková rendőrszóvivő tájékoztatása szerint az áldozat egy épület tetejéről zuhant le.

Meghalt egy kisfiú a romániai Pitești Nord negyedben, miután egy lakóépület negyedik emeletéről a mélybe zuhant. A mentők megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét.