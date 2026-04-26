Videón a zuhanás kilencven méterről, pillanatok alatt vált rémálommá a sevillai vásár

Egy vidámparki attrakció meghibásodása miatt drámai jelenetek játszódtak le a spanyolországi fesztiválon. A zuhanás során négy ember, köztük két gyermek is megsérült.
Tragikus baleset rázta meg a spanyolországi fesztivált, amikor egy vidámparki játék működés közben meghibásodott. A zuhanás során az utasokkal teli szerkezet nagy sebességgel csapódott a földbe – írja a Blikk.

Vérfagyasztó zuhanás a sevillai vásáron
Fotó: Raúl Gutiérrez/X.com

Zuhanás a sevillai vásáron

A baleset a híres Sevilla vásár forgatagában történt péntek este, a sevillai tavaszi fesztivál egyik legnépszerűbb attrakciójánál. A Steel Max attrakció működés közben hibásodott meg, amikor az utasokat éppen a levegőbe repítette.

Sajtóértesülések szerint az egyik oldali vidámparki kábel váratlanul elszakadt, emiatt a szerkezet instabillá vált, majd az utasokkal együtt a mélybe zuhant.

Szemtanúk szerint a jelenet sokkoló volt, a környéket sikolyok és kiáltások töltötték be. Két gyermek egy ideig a levegőben lógott, mielőtt lezuhant volna.

Többen videóra vették a történteket, a felvételeken jól látszik, ahogy a szerkezet nagy sebességgel csapódik a földhöz, ami pánikot okozott a tömegben.

Azonnali mentés és lezárás

A sérülteket a mentők gyorsan ellátták, összesen négy ember sérült meg, közülük kettőt a helyszínen kezeltek. A hatóságok szerint a baleset könnyen súlyosabb következményekkel is járhatott volna.

A spanyol rendőrség azonnal megkezdte a vizsgálatot, miközben a tűzoltók lezárták az érintett területet és az attrakciót is kivonták a forgalomból.

Vizsgálják a meghibásodás okát

A hatóságok jelenleg azt próbálják kideríteni, hogy műszaki hiba vagy karbantartási probléma vezetett-e a balesethez. A szervezők közölték, együttműködnek a vizsgálat során.

