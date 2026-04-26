Videón a zuhanás kilencven méterről, pillanatok alatt vált rémálommá a sevillai vásár

Tragikus baleset rázta meg a spanyolországi fesztivált, amikor egy vidámparki játék működés közben meghibásodott. A zuhanás során az utasokkal teli szerkezet nagy sebességgel csapódott a földbe – írja a Blikk.
Zuhanás a sevillai vásáron
A baleset a híres Sevilla vásár forgatagában történt péntek este, a sevillai tavaszi fesztivál egyik legnépszerűbb attrakciójánál. A Steel Max attrakció működés közben hibásodott meg, amikor az utasokat éppen a levegőbe repítette.
Sajtóértesülések szerint az egyik oldali vidámparki kábel váratlanul elszakadt, emiatt a szerkezet instabillá vált, majd az utasokkal együtt a mélybe zuhant.
Szemtanúk szerint a jelenet sokkoló volt, a környéket sikolyok és kiáltások töltötték be. Két gyermek egy ideig a levegőben lógott, mielőtt lezuhant volna.
Többen videóra vették a történteket, a felvételeken jól látszik, ahogy a szerkezet nagy sebességgel csapódik a földhöz, ami pánikot okozott a tömegben.
Azonnali mentés és lezárás
A sérülteket a mentők gyorsan ellátták, összesen négy ember sérült meg, közülük kettőt a helyszínen kezeltek. A hatóságok szerint a baleset könnyen súlyosabb következményekkel is járhatott volna.
A spanyol rendőrség azonnal megkezdte a vizsgálatot, miközben a tűzoltók lezárták az érintett területet és az attrakciót is kivonták a forgalomból.
Vizsgálják a meghibásodás okát
A hatóságok jelenleg azt próbálják kideríteni, hogy műszaki hiba vagy karbantartási probléma vezetett-e a balesethez. A szervezők közölték, együttműködnek a vizsgálat során.
