Videón a zuhanás kilencven méterről, pillanatok alatt vált rémálommá a sevillai vásár

Tragikus baleset rázta meg a spanyolországi fesztivált, amikor egy vidámparki játék működés közben meghibásodott. A zuhanás során az utasokkal teli szerkezet nagy sebességgel csapódott a földbe – írja a Blikk.

Vérfagyasztó zuhanás a sevillai vásáron

Fotó: Raúl Gutiérrez/X.com

A baleset a híres Sevilla vásár forgatagában történt péntek este, a sevillai tavaszi fesztivál egyik legnépszerűbb attrakciójánál. A Steel Max attrakció működés közben hibásodott meg, amikor az utasokat éppen a levegőbe repítette.

Sajtóértesülések szerint az egyik oldali vidámparki kábel váratlanul elszakadt, emiatt a szerkezet instabillá vált, majd az utasokkal együtt a mélybe zuhant.

Szemtanúk szerint a jelenet sokkoló volt, a környéket sikolyok és kiáltások töltötték be. Két gyermek egy ideig a levegőben lógott, mielőtt lezuhant volna.

Többen videóra vették a történteket, a felvételeken jól látszik, ahogy a szerkezet nagy sebességgel csapódik a földhöz, ami pánikot okozott a tömegben.

Azonnali mentés és lezárás

A sérülteket a mentők gyorsan ellátták, összesen négy ember sérült meg, közülük kettőt a helyszínen kezeltek. A hatóságok szerint a baleset könnyen súlyosabb következményekkel is járhatott volna.

Dos adolescentes salieron heridos cuando se rompió un cable del juego mecánico en el que estaban en la feria de Sevilla en España. pic.twitter.com/2lgsDUpxdL — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) April 26, 2026

A spanyol rendőrség azonnal megkezdte a vizsgálatot, miközben a tűzoltók lezárták az érintett területet és az attrakciót is kivonták a forgalomból.

Vizsgálják a meghibásodás okát

A hatóságok jelenleg azt próbálják kideríteni, hogy műszaki hiba vagy karbantartási probléma vezetett-e a balesethez. A szervezők közölték, együttműködnek a vizsgálat során.

