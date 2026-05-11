Motorosok, verőlegények és egy pisztoly is előkerült Rónai Egon 250 milliós ügyében – videóval

Majdnem mindent elveszített Rónai Egon egy súlyos üzleti átverés miatt, amelyről most döbbenetes részleteket osztott meg. A Blikk arról ír, hogy egy 250 milliós ügy következtében a neves médiaszemélyiség elvesztette a családi házát, komoly anyagi válságba került, és állítása szerint még fegyverrel is megfenyegették.

250 milliós ügy sodorta a szakadék szélére

Az ATV műsorvezetője az Én és a pénz című YouTube-műsorban beszélt arról az időszakról, amikor a Danubius Rádió után több csatornát is működtetett, köztük a Budapest Rádiót és az Abszolút Rádiót. A 2008-as gazdasági válság idején jelentkezett egy vevő, aki 250 millió forintos ajánlott tett az adókért.

Az üzlet eleinte ígéretesnek tűnt, később azonban kiderült, hogy a vételárat nem fizetik ki, miközben a rádiókat már birtokba vették.

Volt egy pillanat, amikor úgy nézett ki, hogy mindenemet elveszítem. Inkább bűncselekmény volt ez, mint rossz üzlet

– mondta Rónai Egon.

Verőlegények vették körül az épületet

A műsorvezető szerint az eredeti vevő később kiszállt az üzletből, majd más emberek vették át az irányítást.

Ők meg nem fizettek, csak birtokolták a rádiót, mindenféle verőlegényekkel körbevéve az épületet

– idézte fel.

Rónai Egon szerint idővel az is látszott, hogy az ügy hátterében súlyos bűnözői körök állhatnak.

A családi háza is odalett

A médiaszemélyiség elmondta, hogy a rádiók eladásából származó pénzre a gazdasági válság miatt különösen nagy szüksége lett volna. A sikertelen üzlet után azonban devizahitelbe kényszerült, végül pedig elveszítette az otthonát.

Ezzel nekem elúszott egy szép nagy házam

– fogalmazott.

Rónai Egon azt mondta, utólag úgy érzi, hibázott, amikor a családi házat is bevonta a pénzügyi mentőakcióba.

Pisztolyt csaptak az asztalra

A történet egyik legmegdöbbentőbb része az volt, amikor egy tárgyalás során fegyver került elő.

Amikor az ember, akivel tárgyalsz, kicsapja az asztalra a pisztolyt azzal, hogy „nagyon nyomja az oldalamat”, az nem tárgyalási pozíció számomra

– mondta.

A műsorvezető arról is beszélt, hogy motorosok követték őt az utcán, miközben a gyerekei is az autóban ültek.