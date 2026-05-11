Motorosok, verőlegények és egy pisztoly is előkerült Rónai Egon 250 milliós ügyében – videóval

Majdnem mindent elveszített Rónai Egon egy súlyos üzleti átverés miatt, amelyről most döbbenetes részleteket osztott meg. A Blikk arról ír, hogy egy 250 milliós ügy következtében a neves médiaszemélyiség elvesztette a családi házát, komoly anyagi válságba került, és állítása szerint még fegyverrel is megfenyegették.
250 milliós ügy sodorta a szakadék szélére
Az ATV műsorvezetője az Én és a pénz című YouTube-műsorban beszélt arról az időszakról, amikor a Danubius Rádió után több csatornát is működtetett, köztük a Budapest Rádiót és az Abszolút Rádiót. A 2008-as gazdasági válság idején jelentkezett egy vevő, aki 250 millió forintos ajánlott tett az adókért.
Az üzlet eleinte ígéretesnek tűnt, később azonban kiderült, hogy a vételárat nem fizetik ki, miközben a rádiókat már birtokba vették.
Volt egy pillanat, amikor úgy nézett ki, hogy mindenemet elveszítem. Inkább bűncselekmény volt ez, mint rossz üzlet
– mondta Rónai Egon.
Verőlegények vették körül az épületet
A műsorvezető szerint az eredeti vevő később kiszállt az üzletből, majd más emberek vették át az irányítást.
Ők meg nem fizettek, csak birtokolták a rádiót, mindenféle verőlegényekkel körbevéve az épületet
– idézte fel.
Rónai Egon szerint idővel az is látszott, hogy az ügy hátterében súlyos bűnözői körök állhatnak.
A családi háza is odalett
A médiaszemélyiség elmondta, hogy a rádiók eladásából származó pénzre a gazdasági válság miatt különösen nagy szüksége lett volna. A sikertelen üzlet után azonban devizahitelbe kényszerült, végül pedig elveszítette az otthonát.
Ezzel nekem elúszott egy szép nagy házam
– fogalmazott.
Rónai Egon azt mondta, utólag úgy érzi, hibázott, amikor a családi házat is bevonta a pénzügyi mentőakcióba.
Pisztolyt csaptak az asztalra
A történet egyik legmegdöbbentőbb része az volt, amikor egy tárgyalás során fegyver került elő.
Amikor az ember, akivel tárgyalsz, kicsapja az asztalra a pisztolyt azzal, hogy „nagyon nyomja az oldalamat”, az nem tárgyalási pozíció számomra
– mondta.
A műsorvezető arról is beszélt, hogy motorosok követték őt az utcán, miközben a gyerekei is az autóban ültek.
Évekig harcolt az igazáért
Rónai Egon végül jogi úton próbálta visszaszerezni rádióit. Elmondása szerint a harc szinte minden megmaradt pénzét felemésztette.
Vissza is kaptam aztán, de ott volt megint valami, ami szintén bizonyíthatatlan, hogy ki kit fizetett le, mert a bíró hozott egy olyan döntést, amit az ügyvédem szerint nem lehetett volna. De én akkor már azt mondtam, hogy engedjük el, nincs erre nekem több időm és pénzem, hiszen akkor már úszott minden
– mesélte.
A médiaszemélyiség végül úgy döntött, nem folytatja tovább a harcot, mert addigra már szinte mindent elveszített.
