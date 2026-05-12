Airsoft fegyverrel vadásznak a gyanútlan járókelőkre Pesterzsébeten

Úgy tűnik, félelemben kell telniük a mindennapoknak Budapest XX. kerületében, ugyanis elszaporodtak az útszéli támadások. Pesterzsébet utcáin egyre több gyanútlan gyalogos válik céltáblává: unatkozó fiatalok airsoft fegyverekkel, műanyag golyókat lövöldöznek a járókelőkre – írja a Metropol.

Airsoft fegyverrel lövöldöznek járókelőkre Pesterzsébeten Fotó: Teodor Tofan

Csak egy kis csípést érzett az airsoft-támadás célpontja

Az egyik áldozat, K. Dávid éppen munkába tartott május 8-án reggel, amikor a támadás érte. A férfi az Ady Endre utcai megállóban várakozott, és éppen a telefonját nézte, amikor váratlanul valami eltalálta.

Nem sokkal később éreztem, hogy valami eltalál. A pólómat találta el a hátamon. Őszintén csak egy kis csípést éreztem és azt, mintha nekem szállna valami. Amikor lenéztem, akkor láttam meg, hogy egy műanyag golyó volt az”

– nyilatkozta a megrázó esetről a férfi, aki azonnal felismerte a lövedéket, hiszen tudta, hogy ilyet az airsoft fegyverekbe töltenek. Véleménye szerint egyértelműen szándékos támadás történt, és valaki „poénból” vette őt célba.

Sorozatos támadások borzolják a kedélyeket

Bár Dávid az esetet követően nem tett feljelentést, mivel komolyabb sérülést nem szenvedett, hamar kiderült, nem ő volt az egyetlen célpont. A helyi közösségi csoportokban sorra bukkannak fel hasonló beszámolók. Egyre több pesterzsébeti panaszkodik arra, hogy séta vagy várakozás közben eltalálták őket a repülő műanyag golyók.

A környéken élők szerint feltételezhető, hogy fiatalokból álló csoportok szórakoznak a gyalogosok testi épségével. Bár egy airsoft golyó közvetlen életveszélyt ritkán okoz, egy rosszul irányzott lövés, amely például szemet ér, maradandó látáskárosodáshoz vagy vaksághoz is vezethet.

Tegyen bejelentést, ha hasonlót tapasztal!

Az Origo információi szerint a hatóság tanúk és sértettek jelentkezését várja, az airsoft-támadásokkal kapcsolatban a XX-XXIII. Kerületi Rendőrkapitányságon tudnak bejelentést tenni.