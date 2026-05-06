Ez az eddigi legsúlyosabb büntetés, amit állatkínzás bűntette miatt kiszabtak hazánkban

Ítéletet hirdetett a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, aki 2024 júniusában brutálisan bántalmazta saját kutyáját mezőcsáti otthonában. A vádlott a földhöz szorította az amerikai staffordshire terrier fajtájú állatot, rátérdelt, majd egy baltával és egy téglával többször, nagy erővel fejbe verte. A kiérkező állatorvos már nem tudta megmenteni a kutyát, a sérülések súlyossága miatt az eutanázia mellett döntött, a bíróság pedig kimondta, hogy a férfi tette kimerítette az állatkínzás bűntettét – írta a Boon.hu.

Nincs bocsánat az állatkínzásra (illusztráció)

Fotó: Illusztráció (Jatin Sharma/Pexels)

Négy év börtön a brutális állatkínzásért

A Tiszaújvárosi Járásbíróság négy év letöltendő szabadságvesztésre és öt év közügyektől eltiltásra ítélte a kutyáját kivégző férfit. A döntés szerint a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

A bíróság a büntetés kiszabásakor súlyosító körülményként értékelte a férfi büntetett előéletét és az állatkínzás rendkívüli brutalitását.

Mivel enyhítő körülmény nem merült fel, a bíróság a cselekmény erkölcsi súlyának megfelelő szigorral járt el. Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezett, így az még nem jogerős.

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját:

