Légpuskával lőttek fejbe egy 10 hónapos kutyát, állatkínzás miatt tettek feljelentést

Kegyetlen állatkínzás történt történt a Bács-Kiskun vármegyei Foktőn, ahol egy 10 hónapos kutyát lőtt fejbe egy ismeretlen elkövető. Az Összefogás az Állatokért Kalocsa Alapítvány arról számolt be, hogy a lövedék egy légpuskából származik, a sérült állat a félelemtől agresszív állapotban pedig egy helyi ház udvarára menekült be – írja a Baon.hu.

Állatkínzás Foktőn: egy 10 hónapos kutyát légpuskával lőttek fejbe, az állatvédők feljelentést tettek

Fotó: Facebook.com/Összefogás Az Állatokért Kalocsa

Az állatvédők május 17-én kaptak bejelentést az esetről, miszerint az Október 6. utca egyik házának udvarára menekült be a sérült eb. A szervezet önkéntesei a helyszínre siettek. A kutya befogása először nem sikerült, azonban a bejelentővel és terápiás segítő munkatárs közreműködésével végül a szállítójárműbe helyezték és állatorvoshoz vitték.

Az állat dezorientált állapotban volt, erős félelemagressziót mutatott, láthatóan sokkos állapotban próbált menedéket keresni”

– írták az állatvédők.

A kutya az életmentő orvosi kezelés után fájdalomcsillapítót kapott. A kutyában chip nem volt, így nem lehetett tudni, ki a gazdája. Az ebre további vizsgálatok várnak, az állatmentők feljelentést tettek az ügyben.

