állatkínzás

Bíróság elé került a macskakínzó, zavarták a kertjében kószáló állatok

Vádat emeltek egy zalai férfi ellen, aki több alkalommal is rálőtt a szomszédja macskáira. A lövöldözés következtében az egyik állat maradandó sérülést szenvedett, így a férfi ellen állatkínzás miatt indult eljárás.
A Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint állatkínzás miatt emeltek vádat egy 47 éves galamboki férfi ellen. A vádlott légpuskával lőtt rá a szomszédja macskáira, mert zavarta, hogy az állatok rendszeresen átjárnak a birtokára – írta a Zaol.hu.

Állatkínzást követett el a férfi, csak mert átjártak hozzá a szomszéd macskái (a kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

Állatkínzás miatt áll bíróság elé

A galamboki férfit hosszabb ideje zavarták a szomszédja szabadon tartott macskái, amelyek rendszeresen beszennyezték az udvarát és a teraszát. Miután az egyik állat levizelte az autója kerekét, a vádlott hirtelen felindulásból magához vette a légpuskáját és két macskát is meglőtt.

Bár az állatorvosi ellátás megmentette a macskák életét, az egyik állat bal szemét el kellett távolítani a sérülés miatt. A férfi kifizette a 34 ezer forintos orvosi költséget, a Zalaegerszegi Járási Ügyészség azonban állatkínzás vétsége miatt vádat emelt ellene és közérdekű munka kiszabását kérte a bíróságtól.

Bajban van egy állat? 

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját:

Ahogy arról korábban beszámoltunk, ordítás, trágár szitkozódás és egy brutális rúgás szakította félbe egy látássérült nő és vakvezető kutyája békés hazautját Budapesten.

 

