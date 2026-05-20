Szolgálatba helyezte magát, majd fiatalokat bántalmazott egy álrendőr Isaszegen – videóval

Május 16-án, szombaton délután érkezett bejelentés a segélyhívóra egy férfitól. A hívó, a 43 éves N. Csaba azt állította a diszpécsernek, hogy az isaszegi vasútállomás aluljárójában négy gyanús személyt tart vissza. A férfi büszkén közölte: szabadnapos rendőrként lépett közbe, hogy fenntartsa a rendet. A valóság azonban sokkal megdöbbentőbb volt: hamar kiderült ugyanis, hogy a bejelentő egy álrendőr.

Ezzel a szám nélküli jelvényutánzattal villogott az álrendőr Isaszegen Fotó: Police.hu

A Police.hu-n megosztott történet egy Gödöllő felé tartó vonaton kezdődött. Három fiatal férfi a Keleti pályaudvartól kezdve hangoskodott a szerelvényen, amivel felbőszítették és zavarták az utasokat. A randalírozásra egy szolgálaton kívüli polgárőr is felfigyelt, aki riasztotta a kollégáit.

A trió végül Isaszegen szállt le a vonatról, ahol egy negyedik barátjuk már várta őket. A helyszínre siető polgárőröknek sikerült feltartóztatniuk a társaságot, és azonnal hívták a rendőröket. Ekkor azonban váratlanul előlépett N. Csaba, és elszabadult a pokol.

Falhoz állította és rugdosta áldozatait az álrendőr

A férfi teátrális mozdulattal széthúzta a kabátját, és egy POLICE feliratú nyakba akasztót villantott meg, azt hazudva, hogy ő is a rendőrség kötelékébe tartozik. N. Csaba ezután falhoz állította a megrettent fiatalokat és felszólította őket, hogy tegyék fel a kezüket, majd ruházatátvizsgálásba kezdett.

Az álrendőr „intézkedés” közben teljesen kifordult magából: több fiatalba durván belerúgott, és meg is ütötte őket. Ezután hívta fel a rendőrséget azzal a szöveggel, hogy drogosokat fogott.

Lebukott a hamis jelvényes támadó

A helyszínre kiérkező valódi egyenruhásoknak azonban gyanús lett a férfi története és a viselkedése. Amikor felszólították, hogy igazolja magát, N. Csaba megtagadta az együttműködést.

A járőrök nem teketóriáztak: átvizsgálták a nyakában lógó tokot, amelyben csupán a saját személyi igazolványa, valamint egy szám nélküli, gagyi jelvényutánzat lapult.

A rendőrök azonnal megbilincselték a csalót, és előállították a Gödöllői Rendőrkapitányságra. A Pest vármegyei nyomozók személyi szabadság megsértése bűntett miatt indítottak eljárást ellene. N. Csabát őrizetbe vették, a bíróság pedig már el is rendelte a letartóztatását.