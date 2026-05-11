Román álrendőrök fosztottak ki bolgár kamionost a magyar autópályán

A Police.hu beszámolója szerint a bűncselekmény május 4-én hajnalban történt az M5-ös autópálya lajosmizsei pihenőhelyén. Az áldozat, egy bolgár kamionsofőr éppen a járművében aludt, amikor két férfi felverte álmából. Egyikük rendőrnek adta ki magát, és hivatalos eljárást színlelve felszólította a sofőrt, hogy mutassa be a nála lévő készpénzt. A gyanútlan sofőr elővette a több ezer eurót tartalmazó kötegét, ám ekkor jött a fordulat: az álrendőr váratlanul kikapta a pénzt a férfi kezéből, majd társával együtt kocsiba pattantak és elmenekültek a helyszínről.

A kecskeméti rendőrök hamar elfogták az M5-ösön fosztogató román álrendőröket Fotó: AI illusztráció

Órákon belül meglettek az álrendőrök

A kecskeméti nyomozók nem vesztegették az időt. A bejelentést követően rövid időn belül sikerült azonosítaniuk az elkövetők által használt autót. A rendőrségi adatbázisok és a pályamatrica-lekérdező rendszerek segítségével feltérképezték a két férfi mozgását, így pontosan tudták, hol fognak felbukkanni.

A 36 és 38 éves román állampolgárokat végül az egyik autópályán vonták intézkedés alá. A rajtaütés sikeres volt, mindkét álrendőrt elfogták és előállították.

Valószínűleg nem ez volt az első balhéjuk

A nyomozás során a bolgár sofőr fénykép alapján egyértelműen felismerte azt a férfit, aki rendőrnek hazudva magát kifosztotta őt.

A hatóságok szerint a páros nem csak ennél az egy esetnél dolgozott ezzel a módszerrel: a nyomozás jelenlegi adatai szerint több hasonló, autópályás bűncselekménnyel is összefüggésbe hozhatók.

A román férfiakat nagyobb értékre elkövetett lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

A hatóságok ismételten felhívják a figyelmet, hogy a rendőrök készpénz bemutatását és átadását közúti ellenőrzés során soha nem kérik. Aki ilyet tapasztal, azonnal hívja a 112-es segélyhívót!

