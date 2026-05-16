Véget ért a bujkálás: elfogták a szökésben lévő hatvani anyagyilkost

A tragédia 2019-ben kezdődött, amikor a 79 éves asszony villanykörte-csere közben leesett egy létráról. Bár a zuhanást túlélte, a lába eltörött, és a korábban kifejezetten energikus nő teljesen mozgásképtelenné vált, ágyhoz láncolva élte mindennapjait. Ezután lánya, V. P.-né Angéla feladata lett volna, hogy gondoskodjon édesanyjáról, az asszony azonban szinte rá sem hederített a magatehetetlen, sérült nőre – számolt be az anyagyilkosság részleteiről a Borsonline.hu.

Nemhogy ő maga nem látta el, de gondozót sem fogadott mellé, és az orvost sem értesítette. Édesanyját nem tette tisztába, alig adott neki enni, és még csak le sem fürdette. Bár a házban a lánya mellett az unokája és annak élettársa is rendszeresen megfordult, senki sem segített a gyakran kínjában sikoltozó asszonynak.

Nem érezte magát bűnösnek az anyagyilkos

A nyugdíjas nő állapota gyorsan kritikussá vált: testszerte mély sebek és felfekvések borították, ruháját átitatta a vizelet és a fekália. A szerencsétlen asszony mocsokban és bűzben haldoklott, míg végül a fertőzések miatt vérmérgezést kapott és meghalt.

A Heves Megyei Főügyészség különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat Angéla és lánya ellen, míg az unoka élettársát segítségnyújtás elmulasztásával vádolták. Angélát elsőfokon tíz évre, majd jogerősen hat és fél év szabadságvesztésre ítélték. A nő mindvégig tagadta a bűnösségét, és felháborodva állt a bíróság előtt:

Miért akarnak minden áron börtönbe küldeni? Én semmiről nem tehetek, én nem vagyok bűnös, nem vagyok gyilkos”

– motyogta korábban a tárgyalóteremben.

Nem tartott sokáig a bujkálás

A jogerős ítélet után az asszony úgy döntött, nem vonul be a börtönbe. Fogta magát és elszökött, ezért az Egri Törvényszék május 13-án elrendelte a körözését.

A gyöngyösi rendőrök május 15-én lecsaptak a szökésben lévő nőre. Az anyagyilkost elfogták, és azonnal a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, így végre megkezdheti büntetése letöltését.