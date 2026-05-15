A zárkában vetett véget az életének az anyagyilkossággal gyanúsított nő

A rendőrök péntek reggel egy eszméletlen nőre találtak a fogda fürdőhelyiségében, mellette vérnyomok és egy eldobható borotva darabjai hevertek. Az anyagyilkossággal gyanúsított asszony életét a mentősök már nem tudták megmenteni – írja a Heol.hu a Maszolra hivatkozva.

Anyagyilkossággal gyanúsították a nőt, aki öngyilkos lett a börtönben

Anyagyilkossság gyanúja

Az ügyészség szerint a nőt azzal gyanúsították, hogy 2024. júniusában egy ápolónő segítségével megölte az 59 éves, könyvelőként dolgozó édesanyját. A nyomozók szerint a gyilkosság célja az örökség megszerzése lehetett. A hatóságok közlése alapján a nő a bűncselekmény után az örökölt vagyon egy részét értékesítette, majd Dubajba utazott.

A fogdában találtak rá a nőre

A román hatóságok tájékoztatása szerint a 38 éves, kétgyermekes nagyszebeni nőt a gyulafehérvári fogdában tartották őrizetben, mert a nagyszebeni fogda felújítás alatt áll. A rendőrök péntek reggel találtak rá a nőre a zárka fürdőhelyiségében. A karján sérülést fedeztek fel, amelyet a gyanú szerint egy eldobható borotva pengéjével okozhatott magának. A mentősöket azonnal riasztották, de az életét már nem tudták megmenteni.

Dubajból tért vissza Erdélybe

A nő később azért utazott vissza Erdélybe, hogy eladjon egy ingatlant. Ekkor fogták el a hatóságok. Az ügyészség szerint a fogva tartás alatt kiszámíthatatlanul viselkedett, ezért pszichológiai megfigyelés alatt állt és elkülönítve őrizték.

A gyulafehérvári ügyészség vizsgálatot indított az ügyben. A rendőrség emellett belső ellenőrzést rendelt el annak tisztázására, hogy megfelelő volt-e a fogvatartott felügyelete a fogdában.

