Kis híján embert ölt a borját védő anyatehén Borsodban

Nem mindennapi balesetről adott hírt a Boon.hu: csaknem meghalt egy középkorú nő, amikor felöklelte szarvasmarhája Sajóvelezden, a Bánattanyán. Az anyatehén akkor vált ingerültté, amikor elválasztották tőle aznap született borját, akinek ki akarták lyukasztani a fülét.

Orrával lökte fel a nőt a borját védő anyatehén

Az állat az orrával lökte fel gazdáját, mert féltette a borját, akit füllyukasztás miatt elválasztottak tőle. Az esetet látva egy ott dolgozó férfi segített kihúzni a sérült nőt a karámból, de eközben ő maga is megsebesült.

A kazincbarcikai mentőegység és a miskolci mentőhelikopter is a helyszínre érkezett. Egy nő súlyos mellkasi sérüléseket szenvedett, őt mentőhelikopterrel szállították a sürgősségi osztályra. A férfi karsérülés miatt szorult ellátásra, őt is kórházba vitték”

– közölte Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

A sérült lánya a Tényeknek nyilatkozva részletesen beszámolt a történtekről:

