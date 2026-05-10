Anyósülésen horkolt az ittas sofőr, miközben autója letarolta a fél várost

Döbbenetes részleteket közölt a Veol.hu az április 29-i, téti esetről. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint este nyolc óra körül egy ittas férfi vezetés közben mély álomba szenderült, majd az anyósülésre borult, miközben járműve irányítás nélkül gurult tovább.

Úgy dőlt az anyósülésre a részeg sofőr, mint egy léket kapott csatahajó Fotó: Police.hu

Az önálló éltre kelt Citroën először egy jelzőtáblát tarolt le, majd egy vendéglátóhely teraszának csapódott, minek következtében az éttermi bútorok szó szerint kiszakadtak a helyükről. A pusztításnak azonban nem a sofőr ébredése, hanem egy szabályosan parkoló autó vetett véget, az elszabadult gépkocsi végül ennek ütközve állt meg.

Büntetőeljárás indult az anyósülésen szundikáló sofőrrel szemben

A rendőrség az 53 éves férfi ellen ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt indított büntetőeljárást. A hatóságok figyelmeztetnek: a fizika törvényei nem ismerik a „csak egy kicsit ittam” kifogását. Egy irányítás nélkül guruló, többtonnás vastömeg nem válogat oszlop, autó vagy éppen gyalogos között.

Ezúttal csak a szerencsén múlt, hogy a sofőr nem egy gyászjelentés, hanem egy rendőrségi jegyzőkönyv főszereplője lett.

