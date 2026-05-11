Családi tragédia Hosszúpályiban: saját apját verte halálra egy férfi

A rendőrség közleménye szerint a 30 éve férfi olyan súlyosan bántalmazta az idős embert, hogy belehalt sérüléseibe. Az apagyilkost őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását.
Emberölés történt a Hajdú-Bihar vármegyei Hosszúpályiban, ahol egy 30 éves férfi olyan súlyosan bántalmazta édesapját, hogy már nem lehetett rajta segíteni, az idős ember meghalt – számolt be honlapján a rendőrség. Az apagyilkosság gyanúsítottját őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását. 

Halált okozó testi sértés miatt kell felelnie a hosszúpályi apagyilkosnak 
Nem ismert kíméletet az apagyilkos

A rendőrség közleménye szerint május 2-án este a férfi több családtagjába is belekötött: valakivel csak üvöltözött, 70 éves édesapját viszont többször megütötte, megrúgta. Őrjöngése akkor sem csillapodott, amikor apja bordatörésre és erős fájdalomra panaszkodott.

A rokonok értesítették a mentőket, azonban az idős férfi a gyors és gondos orvosi ellátás ellenére a helyszínen meghalt.

A  bántalmazót a rendőrök elfogták, a nyomozók pedig kihallgatták, és őrizetbe vették. A bíróság azóta döntött az apagyilkos letartóztatásáról, akinek halált okozó testi sértés miatt kell felelnie.

