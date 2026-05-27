Ilyet még nem látott! Román rendőrök a falat áttörve ütöttek rajta az erdélyi apáton – videó

Egy közzétett videón az látszik, ahogy az áttört fal mellett Fejes Rudolf Anzelm egy rendőrrel vitázik. A hatóságokat eredetileg az apát riasztotta, akit teljesen megrémisztett a hajnali betörés zaja. A helyszínre érkező rendőr viszont arra hivatkozott, hogy a polgármesteri hivatal időben értesítette a rendházat, így tudniuk kellett volna, hogy a felújítási munkálatok során egy adott pillanatban a sekrestye falát is áttörik. Az apát a felvételen hiába magyarázza, hogy erről a bírósági végrehajtótól semmilyen hivatalos értesítést nem kaptak – írta a Maszol.

Hívei között várta korábban az apát a végrehajtót

Fotó: Vásárhelyi-Nyemec Réka/Maszol

Falat törve csaptak le a hatóságok a nagyváradi apátra

Hajnali öt órakor a falat áttörve rontottak be a nagyváradi polgármesteri hivatal emberei és a rendőrök a premontrei rendházba, hogy végrehajtsák a vitatott kilakoltatást. Az akciót szándékosan titokban tartották, Cristian Popescu aligazgató szerint azért, hogy a hívek ne tudják megakadályozni a munkálatokat.

Bár a hatóságok bírósági ítéletre hivatkoznak, Fejes Rudolf Anzelm apát szerint jogtalan betörés történt, ugyanis a sekrestyét és a rendházat is önkényesen sorolták át a mellette lévő iskolaépülethez.

Az apát amiatt indított pert, mert a kilakoltatási végzés valójában csak a szomszédos gimnázium címére vonatkozott, így a hatóságok gyakorlatilag hamis telekkönyvezésre alapozva foglalták el a rendház területeit. Az ügy ráadásul jogilag még le sincs zárva: a kilakoltatás elleni fellebbezést jelenleg is tárgyalják, a helyszíni szakértői vizsgálat pedig csak júniusban várható.

A helyzet súlyát jelzi, hogy a premontrei rend generális apátja már a Szentszék elé terjesztette az ügyet és hamarosan személyesen is Nagyváradra látogat.

A konfliktus gyökere egy több mint tízéves jogi csatározás az iskolaépület tulajdonjogáról. A román állam arra hivatkozva nem szolgáltatja vissza az ingatlant, hogy azt először nem a kommunisták, hanem még 1936-ban egy minisztériumi megbízott íratta át önkényesen az állam nevére. Bár a háború alatt a rend rövid időre visszakapta a jussát, a román bíróságok a mai napig a jogtalan, 1936-os papírokat tekintik érvényesnek.

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy fiatal férfi nem egészen fél nap alatt komplett bűnlajstromot hozott össze Csorna környékén, ugyanis miután súlyos balesetet okozott és cserben hagyta áldozatát, egy házba is betört, ahol a tulajdonosok rajtakapták, így végül a rendőrségi fogdán ért véget a napja.