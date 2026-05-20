Győri Aston Martin-gázolás: ezt üzente a sofőrnek az áldozat fia – videó

A buszmegálló mellett heverő roncsdarabok, a rendőrökkel körbevett luxusautó és a sokkos állapotban álló szemtanúk képei még hónapokkal később is sokakat kísértenek Győrben. Az Aston Martin-gázolás ügyében most újabb fontos fordulat történt – írja a Blikk.
Az Aston Martin-gázolás ügyében már nyáron bíróság elé állhat a sofőr
Már ki is tűzték az előkészítő ülés időpontját annak a férfinak az ügyében, aki február közepén halálos balesetet okozott Győr egyik főútján. A vádirat szerint Cs. Dávid az Aston Martin luxussportautójával letarolt egy buszmegállóban várakozó idős asszonyt.
A tragédia hatalmas felháborodást váltott ki, sokan ugyanis értetlenül álltak az előtt, hogy a sofőr nem került letartóztatásba. A férfit ugyan őrizetbe vették, majd megbilincselve vitték a nyomozási bíró elé, végül azonban bűnügyi felügyelet alá helyezték.
Rekordidő alatt zárták le a nyomozást
A gyorsított eljárás során minden szükséges szakvéleményt rövid idő alatt beszereztek, így az ügyészség hamar lezárhatta a nyomozást.
A Blikk információi szerint Cs. Dávid jelenleg nem hagyhatja el Győr területét, emellett a jogosítványát is elvették. Ez azt jelenti, hogy a július 6-i tárgyalásra sem vezethet el saját maga.
A Győri Törvényszék szóvivője, Máté Kinga elmondta: az ügyészség arra tett indítványt, hogy a halálos közúti baleset gondatlan okozásával vádolt férfit két év fogházbüntetésre ítéljék, és négy évre tiltsák el a járművezetéstől, amennyiben beismeri tettét.
Akár ennél enyhébb büntetést is kaphat
A végső döntést azonban a bíró hozza meg, így az sem kizárt, hogy a férfi a két évnél enyhébb büntetést kap.
Ha a bíróság elfogadja az ügyészség indítványát, és Cs. Dávid jó magaviseletet tanúsít, akkor akár a büntetés kétharmadának letöltése után is szabadulhat. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy kevesebb mint 16 hónapot töltene rács mögött.
A győri főút halálos balesete továbbra is az egyik legtöbbet emlegetett ügy a városban, sokan ugyanis máig nem értik, hogyan történhetett meg ekkora tragédia egy buszmegállóban várakozó asszonnyal.
Ahogy az Ausztriában élő öcsém, úgy a munkám miatt én sem fogok tudni elmenni a tárgyalására, de egyébként sem vagyok kíváncsi a gázolóra. Édesanyámat már nem hozom vissza azzal, ha elmegyek, de bízom abban, hogy megkapja a méltó büntetését. Én örökre eltiltanám, még görkorcsolyára sem adnék neki jogosítványt. Egy életre felejtse el a vezetést édesanyám gázolója! Nagyon üres nélküle a ház, nem kívánom senkinek ezt az érzést. Néha még mindig szólok hozzá, aztán rájövök, hogy nincs többé..."
– mondta a bulvárlapnak a tragikus sorsú Ilona fia, akivel egy fedél alatt éltek a szili családi házukban.