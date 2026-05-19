25 milliós autó égett porig Érden: „Félelemben élünk”

Péntek hajnalban brutális autógyújtogatás történt Érden, amelynek következtében egy nagy értékű jármű teljesen megsemmisült, a keletkezett anyagi kár pedig eléri a 25 millió forintot. Az esetet egy közeli biztonsági kamera is rögzítette, a felvételeken jól látható, amint két ismeretlen férfi közelíti meg a parkoló autót. Egy nejlonzacskóból két flakon gyújtófolyadékot vettek elő, amellyel szisztematikusan lelocsolták a kocsi bal oldalát és a szélvédőjét, majd egy öngyújtóval lángra lobbantották a járművet, amely pillanatok alatt hatalmas lángokkal égett – írta az Index.hu.

A tűz olyan mértékű volt, hogy a közeli villanyoszlop és az elektromos vezetékek is komolyan megrongálódtak a hőségben. Némethy Zita szóvivő-helyettes tájékoztatása szerint mire az érdi hivatásos tűzoltók a helyszínre értek, a jármű már teljes terjedelmében égett; a lánglovagok végül megakadályozták a tűz továbbterjedését, eloltották a lángokat és átvizsgálták a roncsot. Az autó tulajdonosa, Szabó Judit az RTL Híradónak elmondta, hogy csak másnap reggel szembesült a pusztítással.

Félelemben élünk, mert aki egy autót felgyújt, az még jó, hogy nem a házamat gyújtotta föl.

– tette hozzá a nő. A tulajdonos azt is hozzátette, hogy tudomása szerint Érden már több hasonló eset is történt a múltban, de a gyújtogatókat eddig nem sikerült kézre keríteni. Az elkövetők kiléte egyelőre ismeretlen, a rendőrség rongálás gyanúja miatt indított eljárást az ügyben.