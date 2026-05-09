Tömegkarambol az M7-esen, az M5-ös autópályán lángol egy kamion

Tömegbaleset történt szombaton délelőtt az M7-es sztrádán: a Balaton irányába tartó oldalon, Székesfehérvár közelében, az 58-as kilométernél nyolc személygépkocsi ütközött össze. A ráfutásos baleset helyszínére több mentő is érkezett, a műszaki mentést a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói végzik. Az autópálya érintett szakaszán egy sávon halad a forgalom, több kilométeres torlódásra kell számítani.

Elesett két forgalmas autópálya: tömegbaleset az M7-esen, égő kamion az M5-ösön

Győri Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a balesetet szenvedett járművekben tizenheten utaztak, közülük hárman sérültek meg. Két gyermek a fejét ütötte be, egy felnőtt pedig a mellkasát fájlalta, a mentők mindhárom könnyű sérültet a székesfehérvári kórházba szállították.

Ég egy kamion az M5-ös autópálya szatymazi pihenőjében

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kigyulladt és teljes terjedelmében lángol egy kamion, valamint a rakománya az M5-ös autópálya 151-es kilométernél, a Budapest felé vezető oldalon. A szatymazi pihenőben égő járműhöz szegedi, hódmezővásárhelyi hivatásos, illetve sándorfalvi önkéntes tűzoltókat riasztottak, a helyszínre tart a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. A rajok habosított sugarakkal oltják a járművet, illetve a mellette meggyulladt vegetációt. A tüzet már körülhatárolták.

Ez okozhatta a szegedi luxusautós halálos balesetet

Péntekre virradó éjszaka tragédia történt Szegeden: a halálos balesetben egy Mercedes volt érintett, amely a Bertalan hídon egy lámpaoszlopnak csapódott. Olyan erejű volt az ütközés, hogy a kocsi három részre szakadt.