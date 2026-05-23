Káosz az utakon, elestek az autópályák szombat délelőtt

Egy baleset miatt 14 kilométeres a torlódás az M1-esen, miután Bicskénél karambol történt. Emellett az M7-esen Tárnoknál 8 kilométeres sor alakult ki. A probléma ennél nagyobb, túlzás nélkül állítható: elestek az autópályák.

Aki az elmúlt egy-két órában indult útnak, az jelentős torlódásra számíthat, bedugultak az autópályák

Fotó: carVertical

Káosz az autópályákon

Az M1-esen, a Tatabánya és az M0-s autóút között kiépített terelésben, Bicskénél egy kamion és egy személyautó ütközött össze, emiatt alakult ki az iszonyatos dugó. A 37-es kilométernél Budapest felé csak egy sáv járható, emiatt itt 14 kilométeres, míg a Hegyeshalom felé vezető oldalon 3 kilométeres torlódás alakult ki.

Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Tárnok előtt is szerencsétlenség történt. A 21-es kilométernél csak a külső sáv járható, a kocsisor szakaszosan már 8 kilométeren keresztül, majdnem az M1-es és az M7-es autópályák közös szakaszáig torlódik vissza. Kerülni a 7-es főúton lehet.

Az M0-ás egy felborult autó miatt dugult be, a szerencsétlenség Gyál közelében történt. Az utánfutós jármű a szalagkorlátnak ütközött, majd az oldalán állt meg. A baleset közelében, a MOL-benzinkútnál egy katonai konvoj járművei tartózkodnak, a továbbindulásuk szintén fennakadásokat okozhat.

A 10-es főúton Pilisvörösvárnál szintén fennakadás várható: egy új gyalogosátkelő építése miatt félpályás útzár van érvényben.

Az elmúlt héten balesetekből nem volt hiány, ám egy igen súlyos rolleres szerencsétlenség is történt, ahol az áldozat még mindig élet és halál között van.