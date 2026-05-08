Azahriah teljes éves koncertbevételét ellopták

Azahriah néhány év alatt tudatosan épített előadóból az ország egyik legnagyobb sztárjává vált. A 2024-es tripla Puskás Aréna-koncert már egyértelműen megmutatta, mekkora üzleti és szakmai erő van mögötte, pedig a pályája elején még egy komoly árulás is majdnem kisiklatta az útját – idézte fel a Blikk.

Kiderült, hogy Azahriah pályája elején komoly csalódáson ment keresztül: első menedzsere visszaélt a bizalmával, majd a 2021-es koncertek bevételével együtt eltűnt. A fiatal előadót ezzel jelentős anyagi veszteség érte, a történetről pedig most beszélt először nyilvánosan Kadarkai Endre Hallgatlak – jótanácsok az élethez című YouTube-műsorában, ahol a fájdalmas tapasztalat tanulságait is felidézte.

Ő csapta be Azahriaht

„2021-ben az első menedzsment, vagy menedzser, aki egy ember volt, egyébként egy nagyon simlis tag, meg lehet, több gondja is volt mentálisan vagy identitásilag. Aláírtam vele valamit, és a supermenedzsmenttel nem engedte aláírni a szerződést, és akkor egy évig ment ez az ide-oda, mit tudom én.

És akkor végül ügyvéddel valahogy elértem, hogy hagyjatok békén, mert ennek a szerződésnek semmi értelme, és végül is lelépett a 2021-es koncertbevétellel, a teljessel.

És akkor még ügyvéddel sz*rakodtam, az ügyvédnek kifizettem fele annyit, mint amennyit lehúzott, és amikor jött a többi, akkor mondtam, hogy jól van, én már nem idegeskedem ezen, aztán elengedtem. Már volt tízszer annyim, szóval nem érdekelt" – jelentette ki az előadó, aki bár mára igyekezett elengedni a pénz kérdését, a történtek emléke még mindig élénken él benne. Arra a kérdésre pedig, hogy mit tenne, ha újra szembetalálkozna egykori átverőjével, már nem tudott ilyen határozott választ adni, ami jól mutatja, hogy a történtek nyomai nem múltak el nyomtalanul.

Ezen gondolkodtam, ezt nem akarom, nem tudom, hogyan viselkednék. Szoktunk olyan helyre járni, ahova például jártunk anno együtt is, és ha ott megjelenne, akkor így elképzelem, de nem tudom, hogy mi lenne amúgy. Az lehet, durva lenne"

– tette hozzá Azahriah.