Rendőrök vitték el az Ázsia Expressz sztárját

Németh Vini a TV2 egyik legkedveltebb műsorában, az Ázsia Expressz hatodik évadában tűnt fel. Az akkori párjával, Ádám Sofival indult neki a kemény próbatételeknek. Most a ChaosDuo csatornán kapott kellemetlen kérdéseket. Bár rács mögött még nem volt, de a rendőrökkel többször meggyűlt már a baja. Legutóbb Németországban sodorta magát komoly bajba, amikor egy autópályán hozott egy meglehetősen rossz döntést a Ripost cikke szerint.

Az Ázsia Expressz sztárja rendőröket villogott le a német sztrádán részegen

Fotó: TV2

Vini a belső sávban egy lassabban haladó autó mögé került. Magyarosan, bunkó módon úgy döntött, rávillog, ezzel próbálja gyorsabb haladásra bírni a sofőrt. Igen hamar kiderült, kit villogott le. A volánnál egy rendőr ült.

Bementem a belső sávba, ahol egy BMW ment előttem 100-zal. Mondom, milyen BMW megy Németországban a belső sávban 100-zal b***meg? Villogtam a p***ájába, ő meg visszavillogott, egy 'kövess engem' felirattal"

– mondta és elárulta, hogy megpróbálta poénra venni a helyzetet a vizeletvizsgálatnál, de a rendőröket nem hatotta meg, azonnal látták, hogy ittas vezetéssel van dolguk.

Eljárás indult az Ázsia Expressz sztárja ellen

Fiatal, hülye gyerek voltam, mondta a rendőr, hogy hugyozzak bele a pohárba. Kiszálltam, belehugyoztam, még nézett is, majd elkezdtem viccelődni vele, hogy 'haha, jó kicsi, mi?' Úgy voltam vele, csak nincs tré. Megkérdeztem, elmehetek-e, aztán mondta, hogy nem, pozitív lett a teszt. Aztán bevittek, elvették a jogsim és megbüntettek"

– tette hozzá a celeb.

Ez is érdekelheti: sokkoló dolog derült ki a veszprémi rendőrt halálra gázoló sofőrről

Mindenki veszélybe kerülhet, ha kigurul az ország útjaira. Különösen igaz ez a mondat azután, amit a veszprémi rendőrt halálra gázoló férfiről megtudott az áldozat családja. Részletekért kattintson ide!