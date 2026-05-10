Az Ázsia Expressz sztárját megtámadta egy kecske, ez komoly

Dulin Metta a TV2-ős műsor 6. évadában Malajziáig jutott, és a magánéletében is sokat utazik, mégsem érte eddig komolyabb baj egzotikus állatok miatt. Az Ázsia Expressz sztárja valószínűleg maga sem gondolta volna, hogy végül itthon, egy állatsimogatóban kerül kellemetlen helyzetbe, amikor rátámad egy kecske. Metta a Borsnak mesélte el, mi történt.

Dulin Metta Lakatos Levente oldalán versenyzett az Ázsia Expressz 2025-ös évadában. Ázsia Expressz sztárja: Annyira fájt, ahogy tiszta erejéből nekem jött (Fotó: Mediaworks Archív)

Dulin Metta fiatal kora ellenére már rengeteg helyen járt a világban, és olyan különleges élményeket is átélt, mint egy hajnali bálnales privát hajón vagy egy helikoptertúra Mauritius felett. Ettől függetlenül itthon is szívesen kirándul: a napokban egy hazai bivalyrezervátumba látogatott, ahol az állatsimogatót is megnézte. Sem ő, sem a körülötte lévők nem számítottak arra, ami ott történt vele.

Elmentem egy bivalyrezervátumba, ahol volt egy állatsimogató rész is, ott támadt rám egy kecske. Azt mondták az ottaniak, hogy ilyen még soha az életben nem történt, még azokkal a gyerekekkel sem csinál ilyet, akik a szarvát rángatják”

– vágott bele.

Én semmi rosszat nem csináltam, pontosan úgy viselkedtem, mint mindenki más. Nagyon szeretem az állatokat, és természetesen soha életemben nem bántanék egyet se. Szóval, valamiért annyira nem voltam neki szimpatikus, hogy elkezdett folyamatosan bökdösni a szarvaival, fel akart dönteni, sőt még fel is ugrott"

– folytatta az elképesztő történetet.

Dulin Metta betegsége miatt nem tudott külföldre utazni, de itthon is képes elképesztő kalandokba keveredni (Fotó: Dulin Metta)

Az Ázsia Expressz sztárja menekülőre fogta

A Kőgazdag Fiatalok és A Nagy Ő csinos sztárja ebben kis híján meg is sérült a teljesen szürreális kalandban.

A végén konkrétan már sírtam, annyira fájt, ahogy tiszta erejéből nekem jött. Szerintem egy óriási lila folt is lesz a fenekemen a szarvai miatt. Szóval, ezek után rohantam ki a karámból, és szerintem az egész bivalyrezervátum rajtam röhögött, amiatt, mert konkrétan úgy kellett, hogy megmentsenek a kecskétől, pusztán azért, mert nem tetszett neki a parfümöm vagy nem tudom"

– fejezte be nevetve Metta, aki ezek után alighanem sokkal óvatosabban közelít majd a hasonló „vadállatokhoz”.

