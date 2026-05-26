Egy egész hétvégére megbénul a főváros közlekedése, több ezer ember lepi el Budapestet

Május 30-án, szombaton rendezik a 2026 UEFA Bajnokok Ligája döntőjét a Puskás Aréna stadionban, ahol az Arsenal F.C. és a Paris Saint-Germain F.C. csap össze. A nemzetközi sajtó szerint a magyar fővárosban már hetekkel a meccs előtt brutális teltházzal lehetett számolni, hiszen a stadionba várható 65-70 ezer néző mellett további tízezres nagyságrendű, jegy nélküli szurkoló is érkezik a városba. A brit és francia drukkerek rohama miatt a légitársaságok – köztük a Wizz Air és az easyJet – extra kapacitásokkal és charterjáratokkal készülnek Londonból és Párizsból, míg sokan a bécsi vagy pozsonyi átszállást követően a népszerű Railjet vonatokkal utaznak tovább Budapestre.

A Puskás Aréna készen áll, hogy befogadja a Bajnokok Ligája döntőjére érkező 70 ezer szurkolót

A futballünnep és a szurkolói zónák központja a Városliget és az MTK sportpálya lesz. A tervek szerint az Arsenal-szurkolók innen indulnak majd szervezett menetben a stadion felé az Olof Palme sétányon keresztül. A hatóságok szombat déltől jelentős lezárásokkal és forgalomkorlátozásokkal készülnek, a Puskás Aréna környékén egyáltalán nem lesz nyilvános parkolás, így az autóhasználat elkerülését javasolják.

A közlekedést nagyban megkönnyíti, hogy a meccsjegyek a döntő napján ingyenes utazást biztosítanak a BKK teljes hálózatán, a szervezők pedig elsősorban a közvetlen kapcsolatot nyújtó M2-es metróvonal használatát ajánlják a szurkolóknak.

A rendőrség soha nem látott erőkkel készül a Bajnokok Ligája döntőjére

A meccs napján közel 4350 rendőr teljesít szolgálatot (köztük kutyás, lovas, motoros és drónos egységek), munkájukat pedig Londonból és Párizsból érkező 5-5 speciális futball-rendőr is segíti. A hatóságok szerint a Városliget és a Puskás Aréna mellett a belváros, különösen a VI. és VII. kerületi szórakozónegyed lesz a legzsúfoltabb. A Sziget Fesztiválhoz hasonlóan a BRFK folyamatos próbavásárlásokkal fogja ellenőrizni a taxisokat a visszaélések kiszűrése érdekében.

A Budapest Airport történetének egyik legnagyobb rohamára készül

A megszokott napi 50-55 ezer helyett 80-85 ezer utas fordul meg naponta a reptéren, és több mint 2000 plusz gépmozgással számolnak.

A tömeg kezelésére és a szurkolók szétválasztására speciálisan erre a három napra újra megnyitják az 1-es Terminált (Ferihegy 1). Mivel a repülőknek nem lesz elegendő parkolóhelyük, a gépek „forgóban” közlekednek: kiteszik az utasokat, elrepülnek, majd a meccs után térnek vissza.

A reptér vezetése megerősítette, hogy van elég kerozin, a tankolóautók maximális kapacitással dolgoznak. Azoknak a normál utasoknak, akik ezen a hétvégén repülnek, azt tanácsolják, hogy a belvárosi lezárások és a terminálok zsúfoltsága miatt a szokásosnál korábban, legalább 2-2,5 órával a járatuk indulása előtt érkezzenek ki a repülőtérre.