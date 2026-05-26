Egy egész hétvégére megbénul a főváros közlekedése, több ezer ember lepi el Budapestet

Május 30-án, szombaton rendezik a futballvilág legjobban várt mérkőzését a Puskás Arénában. Az UEFA döntése értelmében a Bajnokok Ligája fináléja a szurkolók kényelme érdekében rendhagyó módon már 18:00-kor elkezdődik az Arsenal és a PSG részvételével. A főváros történetének egyik legnagyobb logisztikai kihívása előtt áll, így a rendőrség, a BKK és a Budapest Airport is rendkívüli intézkedéseket léptet életbe a hatalmas szurkolói roham kezelésére.
Május 30-án, szombaton rendezik a 2026 UEFA Bajnokok Ligája döntőjét a Puskás Aréna stadionban, ahol az Arsenal F.C. és a Paris Saint-Germain F.C. csap össze. A nemzetközi sajtó szerint a magyar fővárosban már hetekkel a meccs előtt brutális teltházzal lehetett számolni, hiszen a stadionba várható 65-70 ezer néző mellett további tízezres nagyságrendű, jegy nélküli szurkoló is érkezik a városba. A brit és francia drukkerek rohama miatt a légitársaságok – köztük a Wizz Air és az easyJet – extra kapacitásokkal és charterjáratokkal készülnek Londonból és Párizsból, míg sokan a bécsi vagy pozsonyi átszállást követően a népszerű Railjet vonatokkal utaznak tovább Budapestre.

A Puskás Aréna készen áll, hogy befogadja a Bajnokok Ligája döntőjére érkező 70 ezer szurkolót
Forrás: AFP/Attila Kisbenedek

A futballünnep és a szurkolói zónák központja a Városliget és az MTK sportpálya lesz. A tervek szerint az Arsenal-szurkolók innen indulnak majd szervezett menetben a stadion felé az Olof Palme sétányon keresztül. A hatóságok szombat déltől jelentős lezárásokkal és forgalomkorlátozásokkal készülnek, a Puskás Aréna környékén egyáltalán nem lesz nyilvános parkolás, így az autóhasználat elkerülését javasolják. 

A közlekedést nagyban megkönnyíti, hogy a meccsjegyek a döntő napján ingyenes utazást biztosítanak a BKK teljes hálózatán, a szervezők pedig elsősorban a közvetlen kapcsolatot nyújtó M2-es metróvonal használatát ajánlják a szurkolóknak.

A rendőrség soha nem látott erőkkel készül a Bajnokok Ligája döntőjére

A meccs napján közel 4350 rendőr teljesít szolgálatot (köztük kutyás, lovas, motoros és drónos egységek), munkájukat pedig Londonból és Párizsból érkező 5-5 speciális futball-rendőr is segíti. A hatóságok szerint a Városliget és a Puskás Aréna mellett a belváros, különösen a VI. és VII. kerületi szórakozónegyed lesz a legzsúfoltabb. A Sziget Fesztiválhoz hasonlóan a BRFK folyamatos próbavásárlásokkal fogja ellenőrizni a taxisokat a visszaélések kiszűrése érdekében.

A Budapest Airport történetének egyik legnagyobb rohamára készül

 A megszokott napi 50-55 ezer helyett 80-85 ezer utas fordul meg naponta a reptéren, és több mint 2000 plusz gépmozgással számolnak. 

A tömeg kezelésére és a szurkolók szétválasztására speciálisan erre a három napra újra megnyitják az 1-es Terminált (Ferihegy 1). Mivel a repülőknek nem lesz elegendő parkolóhelyük, a gépek „forgóban” közlekednek: kiteszik az utasokat, elrepülnek, majd a meccs után térnek vissza.

A reptér vezetése megerősítette, hogy van elég kerozin, a tankolóautók maximális kapacitással dolgoznak. Azoknak a normál utasoknak, akik ezen a hétvégén repülnek, azt tanácsolják, hogy a belvárosi lezárások és a terminálok zsúfoltsága miatt a szokásosnál korábban, legalább 2-2,5 órával a járatuk indulása előtt érkezzenek ki a repülőtérre.

A városi közlekedést a BKK sűrített járatokkal segíti 

Szombaton az M2-es és M4-es metróvonalak 2-3 percenként követik majd egymást, óránként akár 15 ezer embert elszállítva. 

A repülőtérről Champions League Express néven közvetlen transzferbuszok indulnak: az 1-es Terminálról dedikált járatok viszik az Arsenalosokat a Városligetbe, a PSG-seket pedig az MTK pályához, míg a menetrend szerinti 100E és 200E buszok a 2-es Terminált szolgálják ki sűrítve.

A meccsjeggyel rendelkezők péntektől vasárnapig ingyen használhatják a budapesti tömegközlekedést. A stadion környékén extra mikromobilitási (roller- és kerékpár-) pontokat, valamint három nagy taxi drosztot jelölnek ki. A BKK és a rendező ügynökség 30-30 fős utaskoordinátori csapattal és információs pontokkal segíti a tájékozódást, a forgalomirányító központból pedig azonnali beavatkozásra képes diszpécserszolgálat figyel, amely szükség esetén szombaton mintegy 30 tartalékbuszt is mozgósítani tud egy esetleges metrópótlási krízishelyzetben.

Itt lép életbe a forgalmirend-változás

2026. június 4-én 20 óráig a Budapest XIV.,

  • Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona angyalai utca között,
  • Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa György út között,
  • Állatkerti körutat a Gundel Károly út felől a Hősök tere irányába.

2026. május 28-án 0 órától május 31-én 24 óráig a Budapest XIV.,

  • Kós Károly sétányt,
  • Hősök terét körbe,
  • Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között.

2026. május 28-án 8 órától 18 óráig a Budapest XIV.,

  • Dózsa György út Városliget felőli oldalán a külső forgalmi sávot a Városligeti fasor és a Hősök tere között.

2026. május 29-én 0 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,

  • Andrássy út mindkét oldali szervizútját a Bajza utca és a Dózsa György út között.

2026. május 29-én 12 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,

  • Andrássy utat a Bajza utca és a Dózsa György út között,
  • Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között,
  • Rippl Rónai utcát a Délibáb utca és az Andrássy út között,
  • Munkácsy utcát a Lendvay utca és az Andrássy út között,
  • Lendvay utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között,
  • Benczúr utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között.

2026. május 30-án 8 órától 17 óráig a Budapest X., XVIII. és XIX.,

  • Liszt Ferenc repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca magassága között (kivéve tömegközlekedés részére).

Szakaszosan és időszakosan lezárják:

2026. május 28-án 17 órától május 31-én 12 óráig a Budapest I.,

  • Hunyadi János utcát a Clark Ádám tér és a Dísz tér között.

2026. május 29-én 10 órától május 31-én 16 óráig a Budapest VII.,

  • Erzsébet körutat a Rákóczi út és a Dohány utca között,
  • Dohány utcát az Erzsébet körút és az Osvát utca között,
  • Osvát utcát a Dohány utca és a Rákóczi út között,
  • Rákóczi utat a Hársfa utca és a Blaha Lujza tér között.

2026. május 30-án 6 órától május 31-én 2 óráig a Budapest VII., VIII. és XIV.,

  • Asztalos Sándor utat a Kerepesi út és Salgótarjáni utca között,
  • Mexikói utat a Mogyoródi út és a Fogarasi út között,
  • Albertirsai utat a Kerepesi út és a Fehér köz között,
  • Dózsa György utat a Kerepesi út és Thököly út között,
  • Kerepesi utat a Baross tér és a Hungária között,
  • Hungária körút VIII. kerületi oldalát a Kerepesi út és Szörény utca között,
  • Szörény utcát a Hungária körút és Százados út között,
  • Százados utat a Szörény utca és a Kerepesi út között,
  • Salgótarjáni utcát az Asztalos Sándor utca a Hungária körút között,
  • Ifjúság útját,
  • Stefánia utat (a szervizutat is) az Ajtósi Dürer sor és Hungária körút között,
  • Egressy utat a Stefánia út és a Hungária körút között,
  • Szabó József utcát az Istvánmezei út és a Thököly út között,
  • Cházár András utcát a Thököly út és az Istvánmezei út között,
  • Istvánmezei utat a Szabó József utca és a Thököly út között,
  • Jobbágy utcát a Dózsa György út és a Verseny utca között,
  • Verseny utcát a Dózsa György út és a Thököly út között,
  • Mogyoródi utat a Hungária körút és a Zászlós utca között.

2026. május 30-án 8 órától május 31-én 2 óráig a Budapest XII.,

  • Csörsz utcát az Alkotás út és az Avar utca között.

2026. május 30-án 12 órától 16 óráig a Budapest V. és VI.,

  • Károly körutat,
  • Deák Ferenc teret,
  • Bajcsy-Zsilinszky utat,
  • Andrássy utat.

Tilos megállni:

2026. június 4-én 20 óráig a Budapest XIV.,

  • Olof Palme sétány mindkét oldalán (Műjégpálya előtt is) a Hősök tere és a Verona angyalai utca között,
  • Verona angyalai utca mindkét oldalán,
  • Hősök terén körben,
  • Állatkerti körút mindkét oldalán a Hősök tere és a Gundel Károly út között.

2026. május 27-én 8 órától május 31-én 24 óráig a Budapest I.,

  • Hess András tér mindkét oldalán, a Boldog XI. Ince pápa utca és a Szentháromság tér között,
  • Hess András téren a hotel előtti parkolóban,
  • Gimnázium utca mindkét oldalán a Hunyadi János út és a hotel gazdasági bejárata között,
  • Hunyadi János úton a Donáti utca és a Szabó Ilonka utca között.

2026. május 28-án 4 órától május 31-én 2 óráig a Budapest XIV.,

  • Stefánia út szervizútján a Hungária körút és a Cserei utca között.

2026. május 28-án 8 órától május 31-én 24 óráig a Budapest V.,

  • Erzsébet téren a Bajcsy-Zsilinszky út és a Bécsi utca között,
  • Erzsébet téren a Bécsi utca folytatásában a József Attila utcáig.

2026. május 29-én 0 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,

  • Andrássy út mindkét oldali szervízútján a Bajza utca és a Dózsa György út között.

2026. május 29-én 6 órától május 31-én 24 óráig a Budapest VII.,

  • Erzsébet körút 9. szám előtt,
  • Dohány utca mindkét oldalán az Erzsébet körút és az Osvát utca között,
  • Osvát utca mindkét oldalán a Dohány utca és Rákóczi út között.

2026. május 29-én 8 órától május 31-én 24 óráig a Budapest V.,

  • Apáczai Csere János utcában a hotel épülete mellett,
  • Andrássy út páratlan oldalán a 17. szám és a Hajós utca között.

2026. május 29-én 8 órától június 1-jén 6 óráig a Budapest VI.,

  • Bajcsy-Zsilinszky út páratlan oldalán a Deák Ferenc tér és az Andrássy út között.

2026. május 29-én 20 órától május 31-én 2 óráig a Budapest V., VI., VII., VIII. és XIV.,

  • Asztalos Sándor út mindkét oldalán a Kerepesi út és Salgótarjáni utca között,
  • Mexikói út mindkét oldalán a Mogyoródi út és a Fogarasi út között,
  • Albertirsai út mindkét oldalán a Kerepesi út és a Fehér köz között,
  • Keleti pályaudvar melletti parkolóban a Thököly úttal párhuzamos két szakaszon,
  • Hungária körút páros oldalán az Egressy út és a Stefánia út között,
  • Verseny utca mindkét oldalán,
  • Dózsa György út mindkét oldalán a Kerepesi út és Thököly út között,
  • Stefánia út mindkét oldalán a Hungária körút és az Ajtósi Dürer sor között,
  • Dózsa György út, a Kerepesi út és az Ifjúság útja kereszteződésében található murvás parkolóban,
  • Kerepesi út 22. szám előtt, az OMV benzinkút parkolóiban,
  • Kerepesi út mindkét oldalán, valamint a VIII. kerületi oldalában lévő szervizúton a Baross tér és Hungária körút között,
  • Szörény utca mindkét oldalában a Hungária körút és Százados út között,
  • Százados út mindkét oldalában a Ciprus utca és a Kerepesi út között,
  • Ifjúság útja mindkét oldalán,
  • Kerepesi út, Ifjúság útja, Papp László Sportaréna mélygarázshoz vezető szervizút – hotel oldalában – és a Puskás Ferenc Stadion metrómegálló által határolt területen,
  • Szabó József köz mindkét oldalán,
  • Radovic Dusán köz mindkét oldalán,
  • Szabó József utca mindkét oldalán az Istvánmezei út és a Thököly út között,
  • Cházár András utca mindkét oldalán a Thököly út és az Istvánmezei út között,
  • Istvánmezei út mindkét oldalán a Szabó József utca és a Thököly út között,
  • Jobbágy utca mindkét oldalán a Verseny utca és Dózsa György út között,
  • Százház utca mindkét oldalán a Dózsa György út és a Murányi utca között,
  • Murányi utca mindkét oldalán a Thököly út és Verseny utca között,
  • Mogyoródi út Hungária körút és Utász utca közötti szakaszán a murvás parkolóban,
  • Egressy út mindkét oldalán a Stefánia út és a Hungária körút között,
  • Széchenyi téren a Magyar Tudományos Akadémia előtti nagy parkolóban tíz gépjármű részére fenntartott helyen,
  • Szent István téren a Bazilika északi oldalán található parkolóban,
  • Nagymező utca mindkét oldalán az Zichy Jenő utca és a Mozsár utca között.

2026. május 30-án 0 órától június 1-jén 16 óráig a Budapest XIV.,

  • Zichy Mihály út mindkét oldalán a Hermina út és az Olof Palme sétány között,
  • Konrad Adenauer út mindkét oldalán a Kós Károly sétány és a Zichy Mihály út között,
  • Hermina út páros oldalán a Kós Károly sétány és a Zichy Mihály út között,
  • Kós Károly sétány mindkét oldalán.

2026. május 30-án 6 órától 14 óráig a Budapest XII.,

  • Csörsz utca 2-4. szám előtt mindkét oldalon a pálya főbejáratánál 10 méter hosszan.

2026. május 30-án 8 órától május 31-én 24 óráig a Budapest V., VI., VII., VIII. és XIV.,

  • Apáczai Csere János utcában a hotel épülete mellett,
  • Erzsébet körút páratlan oldalán a Dob utca és a Király utca között,
  • Dob utca mindkét oldalán az Erzsébet körút és a Hársfa utca között,
  • Hársfa utca páros oldalán a Dob utca és a Király utca között,
  • Szabad sajtó úton a hotel előtt,
  • Váci út 1-3. szám előtt,
  • József körút 9-11. szám előtt,
  • Albertirsai úton a hotel előtt,
  • Csokonai utca mindkét oldalán.

 

