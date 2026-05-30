Brutális tömegverekedéssel kezdődik a Bajnokok Ligája döntője

Valóságos csatatérré változott Budapest belvárosa a Bajnokok Ligája döntőjére érkező szurkolók miatt, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkatársainak számtalan esetben kellett közbelépniük a randalírozók és verekedők miatt – írja a Blikk.hu. A közösségi médiában és a drukkerek fórumain terjedő beszámolók szerint a legsúlyosabb incidens az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolói között alakult ki. A külföldi források úgy tudják, hogy mintegy harminc-harminc angol és francia szurkoló esett egymásnak a magyar fővárosban, ahová a finálé miatt több ezer külföldi vendég érkezett.
Brutális szurkolói verekedések a Bajnokok Ligája döntője előtt
A legsúlyosabb összetűzés a VII. kerületi Király utcában történt 2026. május 30-án, hajnali 0 óra 20 perc körül, amikor egy nagyobb szurkolói csoport tagjai füstgyertyákat gyújtottak meg, dobáltak, majd többen össze is verekedtek. A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitánysága az ügyben csoportos garázdaság bűntett gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettesek ellen. A hatóságok közölték, hogy a nyomozás részeként jelenleg is gőzerővel elemzik a környékbeli kamerafelvételeket, amelyek segítségével hamarosan azonosíthatják az összecsapás résztvevőit.
A főváros több más pontján is feszült volt a hangulat, a rendőröknek már délutántól kezdve akadt dolguk.
Délután négy óra körül a Champions Festival egyik beléptető kapujánál két portugál és egy brit férfi verekedett össze; őket a járőrök választották szét, majd előállításukat követően garázdaság miatt indult ellenük eljárás.
Nem sokkal éjfél után a Rumbach Sebestyén utcában is elszabadultak az indulatok, ott egy ismeretlen elkövető üveggel dobott meg egy taxit, aminek következtében a jármű szélvédője megrepedt – a rendőrség ebben az ügyben is nyomozást indított.
Szintén a VII. kerületben, a Wesselényi utcában este tizenegy óra körül egy brit állampolgárságú férfit értek tetten és fogtak el a rendőrök, miután felmászott egy parkoló autó tetejére, és megrongálta azt.
A szurkolói rendbontások mellett a rendőrségnek körözött személyeket is sikerült kiszűrnie a tömegből az éjszaka folyamán. Este tíz óra körül a Városligetben egy erősen ittas magyar nőhöz riasztották a mentőket.
A rendőri biztosítás és az adategyeztetés során kiderült, hogy a nő ellen szabálysértési körözés van érvényben, így az egészségügyi ellátását követően kórházba szállították.
Alig fél órával később, a VI. kerületi Liszt Ferenc téren egy másik magyar állampolgárságú nőt is igazoltattak a járőrök, akiről szintén bebizonyosodott, hogy szabálysértés miatt körözik, így őt azonnal előállították a kapitányságra.
Május 30-án, szombaton rendezik a futballvilág legjobban várt mérkőzését a Puskás Arénában. A főváros történetének egyik legnagyobb logisztikai kihívása előtt áll, így a rendőrség, a BKK és a Budapest Airport is rendkívüli intézkedéseket léptet életbe a hatalmas szurkolói roham kezelésére.