Több mint négyszáz letartóztatás a Bajnokok Ligája döntője után

A francia biztonsági szervek és a nemzetközi hírügynökségek megdöbbentő beszámolói szerint a Paris Saint-Germain szurkolói azonnal elözönlötték Párizs ikonikus sugárútját, a Champs-Élysées-t, amint a fővárosi alakulat egy végletekig feszült tizenegyespárbajban térdre kényszerítette az angol Arsenal együttesét. A Bajnokok Ligája örömpercei azonban pillanatok alatt köztörvényes bűncselekmények sorozatává fajultak – írta a BBC.

Brutális balhéba torkollott a Bajnokok Ligája fináléja

Miért torkollik rendszeresen erőszakba a Bajnokok Ligája fináléja?

A tömegben illegális tűzijátékok és jelzőrakéták robbantak, a randalírozók elektromos kerékpárokat gyújtottak fel az úttesten és legalább egy luxusüzlet kirakatát is betörték a fosztogatók. Az elszabadult indulatok megfékezésére a belügyminisztérium több ezer rohamrendőrt vezényelt a helyszínre, aminek következtében a főváros szívében teljesen megbénult a busz-, a vonat- és a vasúti közlekedés, elvágva a békés polgárokat a hazajutás lehetőségétől. Az agresszív csoportok közvetlenül a rendőri egységekre támadtak, ami miatt a hatóságok kénytelenek voltak könnygázt bevetni a belvárosi tömeg feloszlatására.

A rendbontások nem korlátozódtak a győzelmi mámor helyszínére. Már a mérkőzés folyamán súlyos összecsapások törtek ki a rendőrség és a fanatikusok között a PSG stadionjánál, a Parc des Princes-nél, ahol a szurkolók ezrei óriáskivetítőkön követték a finálé eseményeit, és a feszültséget sokan már ott a rendfenntartókon vezették le.

Szigorúbb hatósági fellépés a tavalyi tragédiák után

A francia társadalom számára a mostani események fájdalmas déjà vu érzést keltenek, hiszen kísértetiesen hasonló erőszakhullám rázta meg az országot tavaly is, amikor a PSG szintén elhódította ugyanezt a trófeát.

Az akkori kontrollálatlan utcai zavargások sajnálatos módon halálos áldozatokat is követeltek, ami komoly politikai és társadalmi vitát indított el a migrációs és integrációs válsággal is összefüggő nagyvárosi szubkultúrák viselkedéséről.

A francia belügyminiszter, Laurent Nuñez szerint a hatóságok ezúttal lényegesen magasabb fokú készenléttel és tapasztalattal várták a kritikus éjszakát.