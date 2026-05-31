Több mint négyszáz letartóztatás a Bajnokok Ligája döntője után

A francia biztonsági szervek és a nemzetközi hírügynökségek megdöbbentő beszámolói szerint a Paris Saint-Germain szurkolói azonnal elözönlötték Párizs ikonikus sugárútját, a Champs-Élysées-t, amint a fővárosi alakulat egy végletekig feszült tizenegyespárbajban térdre kényszerítette az angol Arsenal együttesét. A Bajnokok Ligája örömpercei azonban pillanatok alatt köztörvényes bűncselekmények sorozatává fajultak – írta a BBC.
Miért torkollik rendszeresen erőszakba a Bajnokok Ligája fináléja?
A tömegben illegális tűzijátékok és jelzőrakéták robbantak, a randalírozók elektromos kerékpárokat gyújtottak fel az úttesten és legalább egy luxusüzlet kirakatát is betörték a fosztogatók. Az elszabadult indulatok megfékezésére a belügyminisztérium több ezer rohamrendőrt vezényelt a helyszínre, aminek következtében a főváros szívében teljesen megbénult a busz-, a vonat- és a vasúti közlekedés, elvágva a békés polgárokat a hazajutás lehetőségétől. Az agresszív csoportok közvetlenül a rendőri egységekre támadtak, ami miatt a hatóságok kénytelenek voltak könnygázt bevetni a belvárosi tömeg feloszlatására.
A rendbontások nem korlátozódtak a győzelmi mámor helyszínére. Már a mérkőzés folyamán súlyos összecsapások törtek ki a rendőrség és a fanatikusok között a PSG stadionjánál, a Parc des Princes-nél, ahol a szurkolók ezrei óriáskivetítőkön követték a finálé eseményeit, és a feszültséget sokan már ott a rendfenntartókon vezették le.
Szigorúbb hatósági fellépés a tavalyi tragédiák után
A francia társadalom számára a mostani események fájdalmas déjà vu érzést keltenek, hiszen kísértetiesen hasonló erőszakhullám rázta meg az országot tavaly is, amikor a PSG szintén elhódította ugyanezt a trófeát.
Az akkori kontrollálatlan utcai zavargások sajnálatos módon halálos áldozatokat is követeltek, ami komoly politikai és társadalmi vitát indított el a migrációs és integrációs válsággal is összefüggő nagyvárosi szubkultúrák viselkedéséről.
A francia belügyminiszter, Laurent Nuñez szerint a hatóságok ezúttal lényegesen magasabb fokú készenléttel és tapasztalattal várták a kritikus éjszakát.
A tárcavezető kiemelte, hogy a rendvédelmi szervek egy „nagyon robusztus, nagyon szilárd rendszerrel” vonultak fel, amely a több száz letartóztatás ellenére képes volt megakadályozni a tavalyihoz hasonló, emberéleteket követelő tragédiák megismétlődését.
Itthon sikeresen és komolyabb incidensek nélkül vizsgázott Magyarország mint házigazda a kontinens legrangosabb klubfutball-eseményének lebonyolításakor, amelyhez az Országos Mentőszolgálat nyújtott szilárd védőhálót. A vészhelyzeti hatóságok tájékoztatása szerint a grandiózus sportesemény központi helyszíneként szolgáló Puskás Aréna és a kapcsolódó szurkolói zónák területén összesen kilencvenegy esetben volt szükség orvosi beavatkozásra, ám rendkívüli, az esemény méltóságát veszélyeztető biztonsági válsághelyzet nem alakult ki.