Kiderült Bajor Imre régi titka: bizarr gyilkosság áldozata lett a sofőrje

A Borsonline.hu felfedte a 2014-ben elhunyt színész, Bajor Imre egyik régi titkát: a férfi sofőrje bizarr gyilkosság áldozata lett 2008-ban. B. Samu taxisofőr kedvelt figura volt a művészvilágban, Tolnay Klárival és más színművészekkel is közeli kapcsolatot ápolt.

B. Samu taxisofőrt sokan kedvelték a művészvilágban, Bajor Imre is rendszeresen igénybe vette a fuvarjait

Fotó: MTI/Lapis Renáta

Bajor Imre sofőrjét mindenki kedvelte

A taxisofőr otthonosan mozgott a pesti szórakozóhelyeken és a színházak környékén. Művész barátainak köszönhetően sokszor még jegyet sem kellett váltania az előadásokra, amelyek után megvárta a színészeket és haza is fuvarozta őket.

Úgy tudni, Tolnay Klári színművész baráti kapcsolatot ápolt a férfivel, aki bevásárolt neki, vagy elhozta a ruháit a tisztítóból.

Színészként, művészként mindent elért, a szakma és a közönség a lába előtt hevert, de magánemberként boldogtalanságra ítéltetett, Samu volt a társasága

– nyilatkozta Tolnay és B. Samu kapcsolatáról Pásztor Erzsi színművész.

A taxisofőr azonban 2008. május 16-án véres és bizarr gyilkosság áldozata lett. A 60 éves férfit szeretője, egy 21 éves román fiatalember agyonverte kalapáccsal, majd leszúrta egy csavarhúzóval. A rablógyilkosság során néhány ezer forintot és egy mobiltelefont zsákmányolt az elkövető.

Soma rendkívül szerény, halk szavú ember volt. Isten nyugosztalja

– búcsúzott akkoriban az egykori sofőrjétől Bajor Imre. A gyilkosság híre megrázta a művészvilágot.

Bajor Imre lánya, Lili szintén színészként helyezkedett el és nemrégiben arról vallott, hogy mennyire megváltozott a szakma: ma már rengeteg színész nem tudja eltartani magát egyedül abból, hogy a világot jelentő deszkákra áll.