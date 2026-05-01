Haldoklott, amikor rátaláltak a balatonfüredi parkolóban, alig lélegzett a férfi

Drámai pillanatok játszódtak le a Balaton partján a kora esti órákban. A balatonfüredi parkolóban egy férfi mozdulatlanul ült az autójában, és semmire nem reagált – tette közzé a Bors.

Haldoklott a férfi, amikor rátaláltak a balatonfüredi parkolóban

Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

Rosszullét a balatonfüredi áruház parkolójában

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Gasztonyi Gréta törzsőrmester és Édes Zoltán törzszászlós figyeltek fel a járműre az áruház parkolójában.

A rendőrök azonnal odamentek az autóhoz, kinyitották az ajtót, azonban a sofőr nem reagált semmire. Állapotát ellenőrizve megállapították, hogy a férfi alig lélegzik, ezért haladéktalanul értesítették az Országos Mentőszolgálat munkatársait. A kiérkező mentősök ellátták a férfit, majd kórházba szállították.

Gyors beavatkozás menthette meg az életét

A hatóságok szerint a gyors és szakszerű rendőri intézkedésnek köszönhetően sikerült megelőzni a súlyosabb következményeket. A rendőrség a közösségi oldalán külön is megköszönte a kollégák helytállását, akik időben észlelték a bajt és azonnal cselekedtek.

