„Éljék át ugyanazt, amit én!” – elkezdődött a házomlásban megsérült balerina legfontosabb pere

Évekig tartó várakozás után a Pesti Központi Kerületi Bíróságon megkezdődött a Jókai utcai házomlás felelőseinek büntetőpere. A bíróságon ott volt az áldozat is, a kerekesszékbe kényszerült balerina, aki személyesen akart a vádlottak szemébe nézni.
A pénteki előkészítő tárgyalással megkezdődött annak a négy szakembernek a büntetőpere, akiket a Jókai utcai házomlásért és a fiatal balerina életét kettétörő tragédiáért tesz felelőssé az ügyészség. A vád maradandó fogyatékosságot és tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége a kivitelező, a tervező, a statikus és a műszaki vezető ellen. A hatóságok szerint a munkálatok során súlyosan megszegték az előírásokat: nem vontak be műszaki ellenőrt és az építkezést sem megfelelő szakmai képesítésű személy irányította – írta a Blikk.

balerina, Tóth Nikolett jelenleg is kórházi kezelés alatt áll a speciális gerincműtét után
Szembenézett a tettesekkel a kerekesszékes balerina
Korábban már beszámoltunk róla, hogy a tragikus délelőttön, 2022 júniusában mintegy tíztonnányi törmelék zúdult a munkába igyekvő Tóth Nikolettre, aki a Jókai utcai házomlás következtében örökre kerekesszékbe kényszerült. Bár a polgári perek már lezárultak – a bíróság 200 millió forintos kártérítést és élete végéig járó havi járadékot ítélt meg számára –, a büntetőjogi felelősségre vonás csak most vette kezdetét.

A fiatal nő minden fájdalma ellenére megjelent a bíróságon, hogy személyesen hallgassa végig a vádlottak védekezését. Jelenléte néma vád a mulasztók felé, szavai pedig rávilágítanak a helyrehozhatatlan veszteségre:

Igazán azt kívánom nekik, hogy éljék át ugyanazt, amit én átélek. És ami még nagyon fontos, hogy soha többé ne vehessenek részt hasonló munkában” 

– nyilatkozta határozottan Nikolett a tárgyalás előtt.

A balerina hangsúlyozta, hogy bármilyen ítélet is szülessen, az ő állapotán és kettétört álmain már semmi nem változtathat, de a szembenézést elkerülhetetlennek tartotta a múlt lezárásához.

 

