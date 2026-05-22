Átsodródott az autó a szembeközlekedő sávba, ahol épp egy dömper érkezett – videó

Ismét brutális képsorokkal jelentkezett a BpiAutósok Youtube-csatornája. Az egyik baleset a 82-es úton történt, Veszprémnél, ahol egy gépjármű átsodródott a szembesávban, ahol egy dömper közlekedett. A felvételt rögzítő autós szerencsére észnél volt és azonnal megállt, így elkerülte az ütközést az elszabadult járművel.

Balesetveszélyes manőver az M1-esen

A következő videóban az M1-es autópályán történt jelenet látható, a pátyi felhajtó után: a Tesla egy építési területen hajt át, majd visszasorol a forgalomba.

Eger és Egerszalók között pedig az útfelület marásához kiszórt finom por okozott gondot: ebbe nagy sebességgel hajtott bele egy szemből érkező autó, ami miatt a látótávolság szinte azonnal nullára csökkent.

Csütörtökön brutális baleset történt Tétnél, egy motoros a helyszínen meghalt.