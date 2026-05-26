Látott már ilyet? A balesetező szemszögéből láthatja, amint árokba borul az autó – videóval

A baleset drámai pillanatait teljes egészében rögzítette a felborult kocsi fedélzeti kamerája. A videófelvételen jól látható, amint a szemből érkező autós áttér a szemközti sávba, így csak a szerencsén múlt, hogy nem történt nagyobb tragédia. Az ittas, cserbenhagyó sofőr mégis segítségnyújtás nélkül hajtott el a helyszínről – írta a Baon.hu.

Fedélzeti kamera rögzítette a teljes baleset

Fotó: Pozsgai Ákos

Árokba hajtott és felborul

A vétlen autós egy hirtelen mozdulattal jobbra rántotta a kormányt, mert csak így tudta elkerülni a frontális ütközést. A jármű – amely egy megrakott utánfutót is vontatott – a manőver következtében lesodródott a jobb oldali padkára. A sofőr innen már nem tudta visszakormányozni az autót, amely az árokba hajtott és felborult. A balesetet okozó sofőr ahelyett, hogy megállt volna, segítségnyújtás nélkül továbbhajtott a helyszínről.

A pórul járt autós végül a saját lábán tudott kiszállni a felborult járműből: mivel eleve nem hajtott gyorsan, az ijedtségen kívül nem esett baja. A helyszínre a tompai önkéntes és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik áramtalanították a felborult gépkocsit, majd a baleseti helyszínelő megérkezéséig biztosították a területet.

Szolgálaton kívüli rendőr buktatta le a baleset okozóját

Kiderült, hogy a baleset előtti pillanatokban egy másik autóval is majdnem ütközött a figyelmetlen sofőr. Azt a járművet egy szolgálaton kívüli, szabadnapos rendőr vezette, aki azonnal felismerte a száguldozó sofőrt – egy helyi, a húszas-harmincas éveiben járó fiatal nőt. A rendőr a kiérkező kollégáit egyenesen a tettes házához vezette, így a hatóságok az otthona előtt fogták el a cserbenhagyót.

Hamar elfogták a bűnös sofőrt

Fotó: Pozsgai Ákos

A vétkes sofőrnek nemcsak segítségnyújtás elmulasztása miatt kell felelnie, hanem a gyanú szerint azért is, mert ittasan ült a volán mögé. A rendőrök vér- és vizeletmintavételre állították elő a nőt, aki ellen eljárás indult. A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja, a nyomozók munkáját a felborult autó fedélzeti kamerájának felvétele is segíti, amely teljes egészében rögzítette a drámai pillanatokat. A balesetről készült többi képet ide kattintva tekintheti meg.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, kedd reggel négy személyautó ütközött össze Budafokon. A 6-os főút fővárosi szakaszán történt baleset miatt jelenleg is jelentős forgalmi torlódásra kell készülniük az autósoknak.