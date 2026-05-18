Kirepült az autójából, a mögötte érkezők áthajtottak rajta

Az ORF beszámolója szerint a hatóságok még vizsgálják, miért veszítette el uralmát a járműve felett az a 42 éves, neunkircheni férfi, aki vasárnap hajnalban szenvedett súlyos balesetet az A2-es autópályán. A Graz felé tartó autó eddig tisztázatlan okokból a töltésnek csapódott, majd többször megpördülve az út menti árokban állt meg – írta a Vaol.hu.

Felfoghatatlan baleset Ausztriában (Illusztráció)

Brutális autópálya baleset

Az elsődleges vizsgálatok szerint a sofőr a becsapódás erejétől kirepült a járművéből és az úttestre zuhant, ahol a mögötte érkező autók már nem tudták elkerülni az ütközést, és elgázolták. Bár több arra közlekedő autós is azonnal megállt, hogy értesítse a mentőket, a 42 éves férfi életét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen belehalt súlyos sérüléseibe. Az érintett útszakasz tisztítása és a helyszínelés miatt az A2-es autópálya déli irányú forgalmát több órára teljesen lezárták.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, megdöbbentően enyhe ítélet született annak az osztrák sofőrnek az ügyében, aki 2025 őszén, részegen, közel 200 km/órás sebességgel fúródott bele egy magyar rendszámú autóba az A9-es autópályán, bent égő két baranyai fiatal halálát okozva.