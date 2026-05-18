Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Ez túl pontos ahhoz, hogy véletlen legyen” – új piramiselmélet tartja lázban a netet

Érdekes!

Belefúrtak az Antarktisz jegébe, eldobták az agyukat attól, amit találtak

baleset

Kirepült az autójából, a mögötte érkezők áthajtottak rajta

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos szerencsétlenség történt vasárnap hajnalban az osztrák A2-es autópályán, ahol egy gépkocsi a töltésnek csapódva többször is felborult. A Neunkirchen járásbeli sofőr az árokban állt meg a járművével, a baleset pontos körülményeit pedig még vizsgálják a hatóságok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetausztriábana2 autópályaautópályasúlyos

Az ORF beszámolója szerint a hatóságok még vizsgálják, miért veszítette el uralmát a járműve felett az a 42 éves, neunkircheni férfi, aki vasárnap hajnalban szenvedett súlyos balesetet az A2-es autópályán. A Graz felé tartó autó eddig tisztázatlan okokból a töltésnek csapódott, majd többször megpördülve az út menti árokban állt meg – írta a Vaol.hu.

baleset, 22 May 2021, Bavaria, Hofolding: Dense traffic pushes its way along the Autobahn 8 in the direction of Austria. Photo: Matthias Balk/dpa (Photo by MATTHIAS BALK / dpa Picture-Alliance via AFP)Autópálya
Felfoghatatlan baleset Ausztriában (Illusztráció)
Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

Brutális autópálya baleset

Az elsődleges vizsgálatok szerint a sofőr a becsapódás erejétől kirepült a járművéből és az úttestre zuhant, ahol a mögötte érkező autók már nem tudták elkerülni az ütközést, és elgázolták. Bár több arra közlekedő autós is azonnal megállt, hogy értesítse a mentőket, a 42 éves férfi életét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen belehalt súlyos sérüléseibe. Az érintett útszakasz tisztítása és a helyszínelés miatt az A2-es autópálya déli irányú forgalmát több órára teljesen lezárták.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, megdöbbentően enyhe ítélet született annak az osztrák sofőrnek az ügyében, aki 2025 őszén, részegen, közel 200 km/órás sebességgel fúródott bele egy magyar rendszámú autóba az A9-es autópályán, bent égő két baranyai fiatal halálát okozva.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!