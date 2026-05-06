Betonfal vetett véget az autósüldözésnek Halason – képek, videó

A rendőrök elől menekülő ámokfutók felelőtlen magatartása rendkívül veszélyes közlekedési helyzeteket teremt az utakon. A sofőrök többnyire jogosítvány nélkül, bódult állapotban vagy lopott járművel próbálják elkerülni az igazoltatást, aminek következtében gyakran következik be súlyos baleset, közvetlen veszélybe sodorva a vétlen autósokat és a gyalogosokat is. Ez történt vasárnap is Kiskunhalason – írta a Baon.hu.

Balesettel zárult a rendőri hajsza

Fotó: Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

Betonfal és baleset vetett véget a halasi hajszának

Május 3-án, vasárnap délután filmbe illő üldözés zajlott Kiskunhalas tabáni városrészében. Egy 38 éves sofőr a Hunyadi utcában próbált meg egérutat nyerni az intézkedő járőrök elől, majd a forgalommal szemben hajtott be egy egyirányú utcába, kidöntve egy közlekedési táblát is. A száguldásnak végül egy fa, majd egy betontömb vetett véget. A baleset során szerencsére senki nem sérült meg.

Az autót vezető férfi gyalog próbált továbbmenekülni, ám a rendőrök gyorsan elfogták.

Kiderült, hogy a sofőrt korábban már eltiltották a vezetéstől, így most büntető-, szabálysértési- és közigazgatási eljárás is indul ellene. A balesetről készült képeket ide kattinva tekinthetik meg.

Korábban beszámoltunk róla, hogy sokkoló jelenetek játszódtak le egy fővárosi megállóban, ahol egy sínek közé zuhant férfit a villamos 40 méteren át vonszolta.