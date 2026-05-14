Teherautó hajtott át a biciklijét toló nőn – brutális baleset Bonyhádon

Iszonyú szerencsétlenség történt Bonyhádon a délutáni órákban. A kanyarodó teherautó elsodort egy biciklijét toló nőt, aki nem élte túl a balesetet.
Elképesztő baleset történt csütörtökön délután Bonyhádon: egy teherautó elgázolt egy nőt, aki éppen a biciklijét tolta át az úton. Az áldozat életét a helyszínen már nem tudták megmenteni – írta a Teol.hu.
Brutális baleset Bonyhádon
A szerencsétlenség a Rákóczi Étteremnél, a Rákóczi utca és a Forberger utca kereszteződésében történt.
A nehéz jármű kanyarodás közben sodorta el a nőt, aki épp a gyalogátkelőn ment át, a sofőr nem tudott időben megállni.
A helyszínelés idejére a balesettel érintet szakaszon teljes útlezárás van érvényben, kerülni a környező utcákon lehet.
Május 9-én szörnyű vonatbaleset történt Óbudán. Az áldozat egy fiatal lány, az ELTE diákönkormányzati elnöke volt.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!