Dermesztő baleset a 32-es főúton, fémkupaccá zúzta az autót a kamion – képekkel

Sokkoló látvány fogadta a mentőket szerda reggel a 32-es főúton, ahol egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A brutális baleset Jászfényszaru és Pusztamonostor között, a 12-es kilométerszelvénynél történt. A Szoljon.hu közzétette a helyszínen készült képeket is.

Brutális baleset a 32-esen, kamion tarolta le a személyautót

Fotó: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság/Szoljon.hu

Brutális baleset a 32-es főúton

A karambol ereje akkora volt, hogy a személyautó szinte teljesen összeroncsolódott. A helyszínre a hatvani és a jászberényi hivatásos tűzoltókat is riasztották, mert az autóban utazók a roncsba szorultak. A tűzoltók két embert mentettek ki a deformálódott járműből, majd áramtalanították a gépkocsikat. A mentés és a helyszínelés idejére forgalomkorlátozás lassította a közlekedést a 32-es főúton.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 30 év körüli férfi súlyos sérüléseket szenvedett, de stabil állapotban szállították kórházba. Egy 20 év körüli nő fejsérülést szenvedett, őt szintén mentő vitte kórházba. Nagy Evelin, az OMSZ kommunikációs referense közölte, hogy a sérültek ellátását azonnal megkezdték, miután a tűzoltók kiszabadították őket az összetört autóból.

A helyszínen készült felvételeken jól látható, hogy a személyautó eleje teljesen összeroncsolódott az ütközés következtében. A brutális karambol után törmelék borította az úttestet, a műszaki mentés órákon át tartott.

