Ballagási bankettről hazafelé tartva szenvedett súlyos balesetet egy család – fotókkal

Az 5305-ös út és az 53-as főút dunatetétleni találkozásánál történt a drámai ütközés csütörtök este. Egy öttagú társaság – egy házaspár, két lányuk és a barátnőjük – egy közeli csárdában tartott ballagási bankett után tartott hazafelé, amikor bekövetkezett a baleset – tudósított a Baon.hu.

Itt, az 5305-ös út és az 53-as főút kereszteződésében történt a baleset csütörtök este

Fotó: Pozsgai Ákos

A Bács-Kiskun vármegyei hírportál információi szerint az autót vezető édesanya az 5305-ös útról érkezve, a STOP-táblát, a figyelmeztető sárga villogót és az aszfaltra felfestett jelzéseket is figyelmen kívül hagyva, lassítás nélkül hajtott be a kereszteződésbe. Ekkor érkezett Kiskőrös felől egy személyautó, amelynek sofőrje már nem tudott megállni, és nagy sebességgel, oldalról rohant bele a család járművébe.

Ismeretlen segítő kezdte meg a baleset sérültjeinek ellátását

Az ütközés erejétől a család autója a szemközti árokba repült és felborult, a másik jármű pedig az útpadkára sodródott. A vétlen sofőr elmondása szerint esélye sem volt a megállásra, mert a másik kocsi váratlanul, mintegy 70 km/órás sebességgel vágódott ki elé.

A főúton közlekedő autó vezetője egyedül utazott, ő sértetlenül úszta meg a balesetet, a felborult roncsba azonban egy ember beszorult, őt a solti hivatásos tűzoltók szabadították ki. A baleset után azonnal többen megálltak segíteni. Egy szemtanú beszámolója szerint egy ismeretlen személy, – aki vélhetően orvos vagy egészségügyi dolgozó lehetett – még a mentők kiérkezése előtt szakszerűen megkezdte a sérültek ellátását.

A kocsiban utazó családtagok könnyebb sérüléseket szenvedtek, azonban a lányok barátnője súlyosan megsérült. A fiatalokat a kecskeméti, a felnőtteket a kalocsai kórházba szállították. Úgy tudni, az autóban ülő három lány hétfőn kezdte volna az érettségi vizsgákat.

Azt hitte, vasúti átjáróhoz ért

A balesetet okozó édesanya a helyszínen megdöbbentő indokkal magyarázta a történteket. Azt állította a rendőröknek, hogy a kereszteződés veszélyességére figyelmeztető kiegészítő sárga villogót fénysorompónak nézte, a kereszteződést pedig vasúti átjárónak, ezért hajtott át rajta megállás nélkül.