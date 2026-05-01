Ballagási bankettről hazafelé tartva szenvedett súlyos balesetet egy család – fotókkal

Az 5305-ös út és az 53-as főút dunatetétleni találkozásánál történt a drámai ütközés csütörtök este. Egy öttagú társaság – egy házaspár, két lányuk és a barátnőjük – egy közeli csárdában tartott ballagási bankett után tartott hazafelé, amikor bekövetkezett a baleset – tudósított a Baon.hu.
A Bács-Kiskun vármegyei hírportál információi szerint az autót vezető édesanya az 5305-ös útról érkezve, a STOP-táblát, a figyelmeztető sárga villogót és az aszfaltra felfestett jelzéseket is figyelmen kívül hagyva, lassítás nélkül hajtott be a kereszteződésbe. Ekkor érkezett Kiskőrös felől egy személyautó, amelynek sofőrje már nem tudott megállni, és nagy sebességgel, oldalról rohant bele a család járművébe.
Ismeretlen segítő kezdte meg a baleset sérültjeinek ellátását
Az ütközés erejétől a család autója a szemközti árokba repült és felborult, a másik jármű pedig az útpadkára sodródott. A vétlen sofőr elmondása szerint esélye sem volt a megállásra, mert a másik kocsi váratlanul, mintegy 70 km/órás sebességgel vágódott ki elé.
A főúton közlekedő autó vezetője egyedül utazott, ő sértetlenül úszta meg a balesetet, a felborult roncsba azonban egy ember beszorult, őt a solti hivatásos tűzoltók szabadították ki. A baleset után azonnal többen megálltak segíteni. Egy szemtanú beszámolója szerint egy ismeretlen személy, – aki vélhetően orvos vagy egészségügyi dolgozó lehetett – még a mentők kiérkezése előtt szakszerűen megkezdte a sérültek ellátását.
A kocsiban utazó családtagok könnyebb sérüléseket szenvedtek, azonban a lányok barátnője súlyosan megsérült. A fiatalokat a kecskeméti, a felnőtteket a kalocsai kórházba szállították. Úgy tudni, az autóban ülő három lány hétfőn kezdte volna az érettségi vizsgákat.
Azt hitte, vasúti átjáróhoz ért
A balesetet okozó édesanya a helyszínen megdöbbentő indokkal magyarázta a történteket. Azt állította a rendőröknek, hogy a kereszteződés veszélyességére figyelmeztető kiegészítő sárga villogót fénysorompónak nézte, a kereszteződést pedig vasúti átjárónak, ezért hajtott át rajta megállás nélkül.
A hatóságok emlékeztetnek: a helyszínen nemcsak a STOP-tábla és az előjelző táblák, hanem az úttestre festett hatalmas felirat is figyelmezteti a sofőröket az elsőbbségadásra.
A rendőrség órákon át helyszínelt, a forgalmat rendőrök irányították a késő éjszakai órákig. A baleset pontos körülményeit a Kalocsai Rendőrkapitányság vizsgálja.
