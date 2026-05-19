Mint a GTA-ban: alig tíz óra alatt három súlyos bűncselekményt követett el a vasi férfi

A Csornai Rendőrkapitányság nyomozói őrizetbe vették azt a 26 éves fiatalembert, aki május 18-án valóságos ámokfutást rendezett a környéken. A férfi sűrű napja kora délután, egy brutális balesettel kezdődött, és éjszaka egy cellában ért véget – írja a Police.hu.

A baleset során a tehergépkocsi az oldalára borulva állt meg Fotó: Police.hu

Az eseménysorozat 13 óra 15 perc körül vette kezdetét a 86-os számú főúton. Az akkor még ismeretlen sofőr egy Volvóval száguldott Csorna felől Szilsárkány irányába. A 146-os kilométerszelvényhez érve azonban fittyet hányt a követési távolságra, és hatalmas erővel, hátulról belerohant az előtte haladó Volkswagen teherautóba. A vétlen jármű az ütközéstől lesodródott az úttestről, egy fának csapódott, majd az oldalára borulva állt meg. A teherautó sofőrje súlyosan megsérült.

Gyalog menekült el a baleset helyszínéről

A Volvo vezetőjét azonban hidegen hagyta áldozata állapota, és ahelyett, hogy segítséget nyújtott volna, a roncsot hátrahagyva, gyáva módon, gyalogosan elmenekült a helyszínről.

A kiérkező rendőrök az összetört Volvóban egy Vas vármegyei férfi fényképes iratát találták meg, így azonnal megindult a hajtóvadászat ellene.

Tetten érték a háztulajdonosok

A férfi nem sokáig bírta a rejtőzködést, és újra akcióba lépett. Késő este a rendőrségre lakossági bejelentés érkezett, miszerint Szil községben betörtek egy családi házba. A bűnözőnek azonban nem volt szerencséje, a lakók tetten érték a hívatlan látogatót, akit a rendőrök kiérkezéséig visszatartottak.

A helyszínen a járőrök meglepődve tapasztalták, hogy a betörő nem más, mint a délutáni cserbenhagyó.

Ráadásul a bűnlajstrom itt még nem ért véget. Kiderült, hogy a férfi ellen már eleve körözés volt érvényben, ruházatának átkutatása során pedig kábítószergyanús zöld növényi származékot találtak nála.

Az előállítását követő drogteszt három különböző kábítószerre is pozitívat jelzett.

Hosszú időre kivonhatják a forgalomból

A 26 éves férfi ellen, – aki vélhetően bódult állapotban okozott súlyos balesetet, cserbenhagyta a sérültet, körözés alatt állt, drogot birtokolt és betört egy házba – a Csornai Rendőrkapitányság indított büntetőeljárást. A nyomozók a fiatalembert őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.