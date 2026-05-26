Bedrogozva okozhatta a nagyigmándi balesetet a sofőr, egy ember meghalt a brutális karambolban – videóval

Ronccsá tört autók, villogó mentők és mentőhelikopter fogadta a helyszínre érkezőket vasárnap este a 13-as főúton. A nagyigmándi baleset olyan erejű volt, hogy az egyik autóban utazó férfi a helyszínen meghalt. A Kemma.hu közölte a legfrissebb fejleményeket.

A nagyigmándi baleset után ketten a roncsokba szorultak

Ahogy azt korábban az Origo is megírta, három autó ütközött össze brutális erővel a 13-as főút 14-es kilométerszelvényénél, Komárom-Esztergom vármegyében.

A helyszínre nagy erőkkel vonultak a mentők és a tűzoltók. A nagyigmándi önkormányzati tűzoltók két embert feszítővágóval szabadítottak ki az összeroncsolódott járművekből. A mentésben az ácsi önkormányzati, valamint a csépi és kocsi önkéntes tűzoltók is részt vettek.

A baleset helyszínére mentőhelikoptert is riasztottak, a hatóságok pedig teljes útzárat rendeltek el.

Bedrogozva ülhetett a volán mögé a sofőr

A Tények szerint a tragédiát egy 36 éves férfi okozhatta, aki a gyanú szerint bedrogozva vezetett.

A sofőr áttérhetett a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. Az ütközés erejétől az egyik jármű egy harmadik autónak csapódott.

A beszámolók szerint ebben az autóban utazott az a 42 éves férfi, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen belehalt a sérüléseibe. Öten megsérültek, a mentősök egy embert életveszélyes állapotban vittek kórházba.

Sokkoló jelenetek fogadták a kiérkezőket

A baleset után törmelék és roncsdarabok borították az úttestet, miközben a mentősök hosszú időn át küzdöttek a sérültekért.

A rendőrség vizsgálja a nagyigmándi baleset pontos körülményeit.