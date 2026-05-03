Brutális dugó az M7-esen: baleset nehezíti a Balatonról hazatérők dolgát

A forgalom percek alatt megbénult a hármas karambol helyszínén, ahová nagy erőkkel érkeztek ki a mentőegységek. Az arra közlekedőknek hosszabb várakozási idővel kellett számolniuk, amíg a szakemberek a baleset utáni mentési munkálatokat végezték – írta a Veol.hu.

Baleset miatt brutális dugó alakult ki az M7-es autópályán

Teljes útzár a baleset miatt

Három személyautó ütközött össze az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 87-es kilométerszelvénynél. A helyszínre érkező balatonfűzfői és polgárdi tűzoltók áramtalanították a járműveket, miközben a hatóságok a főváros irányába teljes szélességében lezárták az érintett pályaszakaszt.

A mentési munkálatok és a helyszínelés idején komoly forgalmi akadály alakult ki, ezért az autósoknak érdemes volt elkerülniük a térséget. A katasztrófavédelem és a társhatóságok összehangoltan dolgoztak a forgalom mielőbbi helyreállításán a baleset után.

