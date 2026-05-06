Falnak csapódott egy motoros a Bakonyban

A történtek egy kisebb településen kezdődtek a Bakony térségében, ahol a járőrök egy bukósisak nélkül közlekedő motorosra lettek figyelmesek. A motoros nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem menekülni próbált és ez a felelőtlen döntés vezetett a balesethez is – írta a Veol.hu.

A baleset az árokban érte a motorost

A baleset körülményei

A baleset akkor történt, amikor a rendőrök megkülönböztető jelzéssel a motoros után indultak. A fiatal férfi azonban nem állt meg, hanem megpróbált kitérni az intézkedés elől. Menekülés közben egy kanyarban elvesztette az uralmát a jármű felett, lesodródott az útról, majd egy kőfalnak ütközött.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a 20 éves motoros nem rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel. Emellett a jármű nem volt biztosítva és felmerült az ittasság gyanúja is.

További súlyosbító körülmény, hogy a motort egy ismerősétől kapta kölcsön, aki tisztában volt azzal, hogy a fiatal alkoholt fogyasztott indulás előtt. Emiatt nemcsak a motorossal, hanem az ismerőssel szemben is eljárás indult.

A hatóságok az ügyben több irányból is vizsgálódnak és büntetőeljárás, valamint szabálysértési eljárás is folyamatban van.

