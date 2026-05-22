Halálos robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében

Teljesen elesett az egyik legfontosabb magyar autópálya, áll a forgalom a főváros felé

Mentőhelikoptert kellett riasztani csütörtökön Fejér vármegyébe egy súlyos sérült miatt. Péntek reggel pedig egy újabb közúti baleset nehezíti a közlekedők dolgát a 7-es főúton. Ezzel párhuzamosan az M1-es autópályán is teljesen megbénult a forgalom Budapest felé.
Csütörtökön mentőhelikoptert kellett riasztani Fejér vármegyébe, amely egy súlyos sérültet szállított Martonvásárról a székesfehérvári kórházba, de a balesetek sora ezzel nem ért véget, ugyanis péntek reggel újabb karambol történt a 7-es főúton, Balatonvilágos térségében, a 100-as kilométerszelvénynél – írta a Feol.hu.

Baleset és hatalmas dugók Fejérben és az M1-es autópályán
Fotó: M7-M1 autópálya figyelő

Lezárásokra kell számítani a balesetek helyszínén

Bár ez a második szerencsétlenség nem tűnik súlyosnak, a két érintett autóhoz a siófoki hivatásos tűzoltókat is ki kellett vezényelni, akik áramtalanították a járműveket, a helyszínelés és a műszaki mentés miatt pedig forgalmi akadályra kell számítani az érintett útszakaszon. 

Ezzel párhuzamosan az M1-es autópályán is teljesen megbénult a közlekedés. 

 

Az M7-M1 autópálya figyelő csoportban megosztott fényképek szerint a Bicske utáni emelkedőt követő lejtőn már teljesen áll a kocsisor Budapest irányába, az Útinform tájékoztatása alapján pedig a hatalmas torlódást elsősorban a kamionok okozzák.

Rendőrségi és katasztrófavédelmi egységeket riasztottak május 21-én délután Tét térségébe egy súlyos közúti szerencsétlenséghez. A hatóságok megerősítették, hogy a helyszínen egy motoros életét vesztette, miután járművével letért az úttestről és egy közúti táblának ütközött.

 

