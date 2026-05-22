Őzzel ütközött egy autó, a fiatal lány kirepült belőle és leállt a szíve

Brutális közlekedési balesethez riasztották csütörtökön éjszaka a Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkatársait: Szentlőrinc és Szabadszentkirály között őzet gázolt el egy személyautó, amely négy utast szállított. Hárman ki tudtak szállni a járműből saját erejükből, ám a negyedik személy, egy fiatal lány kirepült a kocsiból és olyan súlyosan megsérült, hogy leállt a szíve – adta hírül a Bama.hu.

Fotó: Facebook/Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Baleset az erdő szélén: élet és halál között volt a fiatal lány

A tűzoltók nem sokkal éjfél előtt kapták a riasztást. A helyszínen a sérültet újra kellett éleszteni, majd válságos állapotban kórházba szállították. Úgy tudni, a baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

