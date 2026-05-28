Mentőautó után most egy rendőrautó ütközött frontálisan

Kórházba szállítottak egy kunszentmártoni rendőrt és egy öcsödi sofőrt, miután járműveikkel frontálisan egymásnak ütköztek a kora reggeli órákban. A súlyos baleset Cibakháza külterületén történt, a sérülteket a mentők látták el.
Május 28-án, negyed hét körül súlyos közúti baleset történt Cibakháza egyik külterületi szakaszán, ahol egy rendőrautó és egy platós kisteherautó frontálisan egymásnak rohant. A vármegyei rendőr-főkapitányság hírportálunknak megerősítette, hogy a kunszentmártoni járőr éppen egy helyszínre igyekezett a szolgálati gépjárművel, amikor egyelőre tisztázatlan okokból összeütközött a kisteherautóval – írta a Szoljon.hu.

Ezúttal rendőrautó keveredett balesetbe
Fotó: A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Facebook-oldala

Biztonsági öv mentett életet a balesetben

Az ütközés pillanatában a szolgálati jármű nem használta a megkülönböztető fény- és hangjelzéseket, így szirénázás nélkül történt a karambol. Mindkét sofőr használta a biztonsági övét, ami kulcsfontosságúnak bizonyult a tragédia elkerülésében.

Az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy a kisteherautó sofőrje, valamint a rendőrautót vezető járőrt is csupán könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. A hatóságok szakértők bevonásával már vizsgálják a hajnali ütközés pontos körülményeit.

Beszámoltunk róla, hogy frontálisan összeütközött egy mentőautó és egy dobozos gépkocsi csütörtökön délelőtt Tatabányán, a Szent Borbála út és az Ótelep utca kereszteződésében, ahol a karambol után a mentő a gyalogos-átkelőhelyen, míg a másik jármű a járdára sodródva állt meg.

 

