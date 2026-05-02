Autóbusz gázolt Kőbánya-Kispesten

Brutális szerencsétlenség történt a Kőbánya-Kispesten levő buszállomáson. A baleset miatt a tűzoltók és a mentők is a helyszínre siettek.
Súlyos baleset történt a Kőbánya-Kispesten levő buszvégállomáson: a BKV járműve elgázolt egy embert – adta hírül a Borsonline.hu.
A műszaki mentést megkezdték a fővárosi tűzoltók. A sérült állapotáról egyelőre nincsenek friss hírek, de a társhatóságok, így a mentők a helyszínen vannak.
Az elmúlt napokban rájárt a rúd a BKV-ra: a cég kénytelen volt kiüríteni a Keleti Pályaudvarnál levő metróállomást, miután füstöt észleltek az állomást területén.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!