Halálos közúti baleset történt Ócsánál

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset következtében az egyik autó árokba sodródott. A dabasi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével egy utast kiszabadítottak – írja az MTI. Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, hogy a helyszínről egy 50 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak, egy 20 év körüli férfi viszont olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

20 év körüli férfi halt meg a balesetben Ócsánál – Fotó: AI illusztráció

Korábban beszámoltunk róla, hogy vasárnap hármas karambol bénította a forgalmat az M1-es autópályán, ahová mentőhelikopter is érkezett.