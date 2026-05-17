baleset

Halálos közúti baleset történt Ócsánál

Összeütközött két személyautó az Ócsa és Babádi közötti úton vasárnap kora délután. A balesetben egy férfi a helyszínen életét vesztette.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset következtében az egyik autó árokba sodródott. A dabasi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével egy utast kiszabadítottak – írja az MTI. Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, hogy a helyszínről egy 50 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak, egy 20 év körüli férfi viszont olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

20 év körüli férfi halt meg a balesetben Ócsánál – Fotó: AI illusztráció

Balesethez riasztottak mentőhelikoptert a sztrádán

Korábban beszámoltunk róla, hogy vasárnap hármas karambol bénította a forgalmat az M1-es autópályán, ahová mentőhelikopter is érkezett. 

 

 

